Obce môžu pomôcť v zodpovednom spotrebiteľskom správaní počas Dušičiek

Bratislava 27. októbra (TASR) - Samosprávy môžu pomôcť ľuďom v zodpovednom spotrebiteľskom správaní počas obdobia Dušičiek. Pred cintorínmi môžu predávať dekorácie, ktoré sú udržateľné a dajú sa recyklovať. Taktiež môžu ponúkať sviečky zo včelieho či rastlinného vosku. Pre TASR to uviedla Andrea Uherková z projektu Funebra, ktorý je súčasťou občianskeho združenia Živica.



"Môžu pozývať nejakých lokálnych kvetinárov, ktorí vyrobia vence z vypestovaných rastlín z okolia, aby nemali veľkú ekologickú stopu, a navyše pomôžu tým aj lokálnej ekonomike a takýmto drobným pestovateľom v tom, aby mohli fungovať ďalej a pomôžu im spropagovať sa," odporúča Uherková.



Predávaním udržateľných dekorácií na hroby sa obmedzí predaj rôznych umelých vencov, ktoré sa často objavujú pred cintorínmi alebo na námestiach v niektorých mestách. "Ak by chceli byť obce veľmi odvážne, tak z dlhodobého hľadiska vedia vo všeobecne záväzných nariadeniach obmedziť to, čo ľudia môžu a nemôžu nosiť na hroby svojich blízkych, a môžu dokonca aj úplne zakázať nosenie plastových dekorácií na hroby. K tomuto však zatiaľ žiadna obec nepristúpila," podotkla.



Uherková tvrdí, že Dušičky sú obdobím v roku, keď na cintorínoch vzniká veľké množstvo odpadu. Najmä vo veľkých mestách môže ísť o polovicu ročného odpadu. "A preto je dobré myslieť na to, že všetko, čo prinášame na hroby našich blízkych zosnulých, sa časom mení na odpad, s ktorým je potrebné nejako naložiť," skonštatovala.



Podľa nej je potrebné vopred myslieť na to, čo a v akom množstve prinesú ľudia na cintoríny. Vence môžu byť vyrobené z prírodných materiálov, zviazať sa dajú jutovým či konopným špagátom. Zahodiť sa potom dajú do koša na bioodpad, priblížila.



"Tu je naozaj potrebné dbať na tie detaily, pretože keď je tento veniec čo i len trošku znečistený lepidlami alebo zviazaný drôtom, tak znemožňujeme tým jeho následné zhodnotenie vo forme kompostovania a musí putovať znova na skládku alebo do spaľovne," skonštatovala Uherková.



Odporúča priniesť aj znovupoužiteľné svietniky, v ktorých stačí vymeniť náplň. Kahance si možno vyrobiť aj zo sklenených pohárov. Lepšie sú tiež sviečky zo včelieho alebo rastlinného vosku bez obsahu parafínu.



"Pri sviečkach taktiež dávajme prednosť kvalite pred kvantitou, môžeme sa dohodnúť s rodinou, že zvolíme radšej jeden pekný a kvalitný kahanec alebo jeden pekný a kvalitný veniec, ktorý položíme na hrob za rodinu spoločne," poradila odborníčka.