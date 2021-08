Obce pred povodňami zachráni len prevencia, zhodujú sa starostovia

Ilustračná snímka. Foto: EASYFOTO TASR – Lukáš Mužla

Udavské 25. augusta (TASR) – Obce pred povodňami zachráni len prevencia. Na túto úlohu však Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ako správca slovenských vodných tokov nemá dostatočné materiálne ani personálne vybavenie, samosprávy zas brzdí neodbornosť a tiež byrokracia, zhodli sa v stredu zástupcovia piatich samospráv, ktoré vlani alebo tento rok zasiahli povodne. SVP s pripomienkami na svoju prácu súhlasí, argumentuje však nedostatkom finančných prostriedkov.povedal na tlačovej konferencii v obci Udavské v okrese Humenné starosta Ján Šurkala s tým, obec už má na reguláciu potoka projektovú dokumentáciu, viac ako pol roka však pre zdĺhavý byrokratický proces čaká na nájomnú zmluvu s SVP. I starosta obce Košecké Podhradie v okrese Ilava Rastislav Čepák, kde dve záplavy počas jedného týždňa na prelome júla a augusta spôsobili škodu približne za milión eur, poukázal na potrebu preventívnych opatrení.uviedol. Aj v obci Zborov v Bardejovskom okrese, ktorú trápia záplavy každoročne, čakajú na reguláciu potoka niekoľko rokov, v Humennom na suchý polder.Podľa slov starostu obce Domaniža v okrese Považská Bystrica Františka Matušíka by sa mal. Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák v tejto súvislosti informoval, že na Slovensku vznikla za posledných desať rokov škoda spôsobená povodňami vo výške viac ako jednej miliardy eur. Podľa starostov je tiež problémom nesprávne hospodárenie v lesoch a na poliach, zdĺhavý proces ohlasovania povodňového stavu, ale tiež oneskorená pomoc štátu pri kompenzácii výdavkov spojených s odstraňovaním škôd spôsobených povodňami.SVP si kritiku zo strany samospráv uvedomuje, no argumentuje tým, že kým v roku 2020 spravoval podnik 33.000 kilometrov vodných tokov, v roku 2021 mu do správy pribudlo ďalších 22.000 kilometrov.uviedol hovorca podniku Marián Bocák, pričom pripomenul, že o finančnom, technickom a personálnom poddimenzovaní podniku informoval vo svojej správe aj Najvyšší kontrolný úrad SR. SVP má však aj napriek tomudesiatky projektov, ktoré majú slúžiť na ochranu obyvateľov.podotkol Bocák s tým, že SVP musí pri mnohých projektoch čeliť aj tlaku, ktoré sú proa je potrebné, aby ich zákonodarcovia zlepšili.Podľa Kaliňákových slov bude ZMOS apelovať na členov vlády, aby sa z plánu obnovy čo najviac finančných prostriedkov použilo na technické dovybavenie správcov povodí, aby ministerstvá životného prostredia a vnútra čo najskôr refundovali náklady spojené s odstraňovaním škôd po povodniach a aby sa čo najviac prostriedkov investovalo do preventívnych opatrení.