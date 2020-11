Obce s rómskymi komunitami môžu získať pomoc pri koronavíruse

Čirč 7. novembra (TASR) – Spolu 344 obcí sa môže zapojiť do národného projektu Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK). O pláne pomoci v čase druhej vlny pandémie nového koronavírusu informovali v sobotu v obci Čirč v okrese Stará Ľubovňa splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Andrea Bučková a europoslanec Peter Pollák (OĽANO).



Zapojené obce dostanú podporu prostredníctvom financovania miezd terénnych asistentov, ktorí budú pomáhať pri zabezpečovaní informovanosti, osvety, zmierňovaní krízových situácií a zabezpečovaní materiálnej pomoci. Do národného projektu sa môžu zapojiť obce uvedené v Atlase rómskych komunít z roku 2013 a 2019, v ktorých nie sú žiadne pomáhajúce a podporné profesie – terénni asistenti, asistenti osvety zdravia, asistenti učiteľa, miestne občianske poriadkové služby a podobne. „Získajú kvalitných terénnych asistentov a asistentky a krízové tímy, ktoré pomôžu pri mediácii, zabezpečovaní sanitácie alebo vody a hygieny. Vieme poskytnúť podpornú intervenciu v akejkoľvek forme aj obciam, ktoré už majú rôzne formy pomáhajúcej profesie – od materiálnej napríklad cez vybavenie jednorazovým finančným prostriedkom určeným na ochranné pomôcky, dezinfekciu a všetko, čo samotná obec akútne potrebuje,“ povedala Bučková.



Pollák považuje uvedený národný projekt za „vynikajúci nástroj na to, aby sa už nezopakovali situácie z jari tohto roka.“ Podľa jeho slov sa po skúsenostiach z prvej vlny pandémie pripravili na tú druhú. Pripomenul, že v rámci prvého plošného testovania sa objavili lokality, kde je koncentrácia pozitívne testovaných vyššia ako priemer. „Dnes vieme, že mnohým obciam vieme ponúknuť personálnu, odbornú, materiálnu, ale aj akúkoľvek inú ďalšiu pomoc, ktorá bude potrebná na zvládnutie tejto pandémie v ktorejkoľvek osade na Slovensku. Verím, že to budeme mať pod kontrolou. Dnes sme oveľa pripravenejší, máme viac informácií a sme radi, že dnes vieme túto pomoc nacieliť priamo do tých lokalít, ktoré sú najviac postihnuté,“ uviedol.