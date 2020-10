Obchodná komora žiada znížiť limit firemného testovania

Bratislava 24. októbra (TASR) – Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) na základe požiadaviek podnikateľských subjektov jednoznačne žiada, aby firmy s viac ako 250 zamestnancami mohli svojich pracovníkov testovať samy. Takéto testovanie by malo byť uznané za rovnocenné s testovaním, ktoré realizuje ministerstvo zdravotníctva.



Podľa stanoviska SOPK, ktoré poskytla tlačová tajomníčka komory Bibiána Gunišová, by štát mal dať týmto firmám k dispozícii testy už kúpené z peňazí daňových poplatníkov.



"Takýmto spôsobom testovania vo firmách s viac ako 250 zamestnancami by sa nielen organizačne "odľahčilo" celoplošné testovanie, ale zároveň by sa znížila koncentrácia ľudí na jednom mieste počas celoplošného testovania, a tým aj riziko možnej nákazy," argumentuje SOPK.



Ako v stredu (21. 10.) informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková, firmy nad 5000 zamestnancov si budú môcť pretestovanie svojho personálu vykonávať vo vlastnej réžii mimo plošného testovania obyvateľstva SR. Antigénové testy im dodá rezort obrany. Podmienkou je, aby spoločnosti výsledky testovania poskytli Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI). Po znížení limitu 5000 zamestnancov volajú viaceré zamestnávateľské združenia.