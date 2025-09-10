< sekcia Slovensko
Obchvaty Pezinka a Modry určila vláda za strategickú investíciu
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 10. septembra (TASR) - Obchvaty Pezinka a Modry, ktoré sú časťou plánovaného obchvatu obcí Malokarpatska, získali status strategickej investície. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Obchvaty oboch miest majú odkloniť tranzitnú dopravu z nadmerne zaťaženej cesty II/502, a tým nielen znížiť dopravné zaťaženie a zlepšiť plynulosť premávky, ale aj výrazne znížiť hluk a emisie. „Cesta II/502 v tomto území tvorí jednu z najvyťaženejších radiál smerujúcich z, respektíve do Bratislavy,“ upozornilo Ministerstvo dopravy (MD) SR, ktoré návrh predložilo. Nápor dokumentuje údajmi z roku 2022, podľa ktorých cestou prechádzalo denne 12.000 až 17.000 vozidiel.
„Plánované investičné výdavky predstavujú 194.924.043 eur s DPH, pričom financovanie má byť viaczdrojové, prostredníctvom úveru Európskej investičnej banky, z prostriedkov Programu Slovensko 2021 - 2027 a z vlastných zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK),“ priblížil rezort. Obchvat Modry sa podľa návrhu má začať robiť v októbri 2026, obchvat Pezinka v januári 2028. „Čas výstavby každého úseku je odhadovaný na 24 mesiacov,“ informoval rezort dopravy.
Plánovaný trojkilometrový obchvat Modry sa začína východne od mesta pri okružnej križovatke ciest III/1046 a II/502, končí sa v okružnej križovatke pri Trnavskej ulici. Úsek má mať dva jazdné pruhy. Vyše 7,3 kilometra dlhý obchvat Pezinka má mať štyri jazdné pruhy, začínať sa má severne od mesta Svätý Jur v miestnej časti Brestové, koniec obchvatu je naplánovaný v križovatke Pezinok-sever v tesnej blízkosti hlavnej železničnej trate Bratislava - Trnava. V prípade oboch úsekov navrhujú maximálnu povolenú rýchlosť 90 kilometrov za hodinu.
Stredajšie rozhodnutie vlády ocenil aj primátor Pezinka Roman Mács, považuje ho za kľúčový dopravný krok pre región i samotné mesto. „Obchvat odvedie ťažký tranzit mimo centra, odbremení kľúčové križovatky, zrýchli mestskú hromadnú aj prímestskú dopravu a zvýši bezpečnosť chodcov a cyklistov,“ uviedol primátor Pezinka, ktorý zároveň deklaroval pripravenosť samosprávy byť aktívnym partnerom projektu vrátane otvorenej komunikácie s verejnosťou.
