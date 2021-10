Obci Kravany hrozí, že bude musieť vrátiť dotáciu z Envirofondu

Bratislava 18. októbra (TASR) - Obci Kravany v okrese Poprad hrozí, že bude v plnej výške vracať dotáciu z Environmentálneho fondu (EF) na výstavbu kanalizácie, vodovodov či čistiarní odpadových vôd. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ fondu Ľubomír Vačok s tým, že obec porušila dotačnú zmluvu.



"Obec Kravany zásadným alebo podstatným spôsobom porušila dotačnú zmluvu, a to tým, že uhradila spomínané faktúry svojmu dodávateľovi a na úhradu týchto faktúr EF nedal súhlas. V tomto vidíme precedens a podstatné porušenie," vyhlásil Vačok. Avizoval preto, že obec bude dotáciu musieť vrátiť a nevylúčil ani zaplatenie penalizácie.



Envirofond podľa jeho šéfa naďalej čaká na vyhodnotenie podnetu podaného na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Pripomenul tiež, že obec Kravany doteraz neposkytla potrebné dokumenty na uzatvorenie finančnej kontroly. "Ale je na 99 percent pravdepodobné, že obec bude musieť vrátiť túto dotáciu," uviedol Vačok s tým, že rozhodnutie bude finálne, až keď bude na papieri.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v tejto súvislosti hovorí o zdedených problémoch EF. Štátny tajomník MŽP Juraj Smatana priblížil, že boli prijaté viaceré opatrenia, ktoré majú pomôcť k transparentným postupom Envirofondu. Ide napríklad o zrekonštruovanie rady EF, ktorá aktívne zasahuje do diania fondu, transparentné výberové konanie riaditeľa, transparentnú výmenu hodnotiteľov projektov či zavedenie pravidla "štyroch očí", keď jeden projekt nezávisle od seba ohodnotia dvaja ľudia.



MŽP si je vedomé, že posilnenie kontrolnej činnosti znamená spomalenie procesov. "Aby nedošlo k zbytočným problémom, riaditeľ EF aj dnes vyhlásil otvorenosť na posun termínov v prípade, že obec napríklad nedokáže do konca roka zrealizovať projekt. Na základe jej žiadosti je tam možnosť posunúť tento termín," vysvetlil Smatana.







Starosta obce Kravany v okrese Poprad Igor Gavalier minulý týždeň kritizoval pozastavenie dotácií, pričom poukázal na dlh vo výške viac ako milión eur, ktorý v dôsledku rozhodnutia EF vznikol. Poukázal, že v novembri minulého roka podpísal dotačné zmluvy a na obecný účet prišlo z fondu zhruba 2,4 milióna eur. V dotačných zmluvách je uvedené, že finančné prostriedky obec môže uhrádzať dodávateľovi až po vykonaní kontroly. Envirofond podľa vlastných slov odporučil obci Kravany spomaliť práce, kým neprebehne kontrola.



Pri prerozdeľovaní dotácií v rámci tzv. výzvy "Veľké vody" bolo celkovo podporených 26 obcí. V procese poskytovania dotácií odhalil audit ministerstva životného prostredia pochybenia. Dotácie boli podľa EF pridelené obciam, ktoré ich dostať nemali. Výsledkom sú trestné oznámenia medzi Envirofondom a niektorými obcami. Časť obcí vo výzve splnila všetky nastavené a požadované kritériá.