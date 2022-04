Obciam majú preplatiť výdavky za testovanie vo výške 1,17 milióna eur

Bratislava 15. apríla (TASR) - Obciam v pôsobnosti 15 okresných úradov majú uhradiť výdavky súvisiace s testovaním na nový koronavírus v celkovej výške vyše 1,17 milióna eur. Vyplýva to z návrhu Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorý je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Z dôvodu náročnosti posudzovania výdavkov týkajúcich sa vykonaného testovania, tieto výdavky neboli zahrnuté v materiáli schválenom vládou Slovenskej republiky 9. februára 2022 (...), ktorým sa zo Všeobecnej pokladničnej správy poskytli výdavky v sume 2.498.340,26 eura pre 55 okresných úradov za obdobie od 12. marca 2020 do 31. mája 2021," priblížil predkladateľ.



Financie by mali smerovať napríklad do Dolného Kubína, Komjatíc, Liptovského Mikuláša, Veľkého Kýra, ale aj viacerých obcí v okrese Levoča, Púchov, Nitra či Košice-okolie. Výška preplatených výdavkov je rôzna, od tristo eur až po vyše 230.000 eur.



Niekoľko samospráv organizovalo testovanie na základe verejnej výzvy predsedu vlády, ktorý verejne deklaroval, že im štát dodá testy a uhradí náklady. Nepomer vo výdavkoch vzhľadom na rozdiely v počte testovaných a vynaložených financií spôsobilo podľa MV SR nastavenie COVID automatu a zmien farieb okresoch, ale aj presuny obyvateľstva.