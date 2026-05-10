Občianska spoločnosť vyzvala na spojenie a zmenu smerovania Slovenska
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 10. mája (TASR) - Občianska spoločnosť počas nedeľného zhromaždenia na Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo vyzvala na spojenie a zmenu smerovania Slovenska. TASR o tom za organizátorov informoval Timotej Lauko zo združenia Občianske spoločenstvo.
Na Bradle zaznela verejná výzva na spojenie demokratických síl a posilnenie hodnôt, na ktorých má stáť demokratická spoločnosť. „Chceme žiť v bezpečnej, spravodlivej, slušnej a súcitnej krajine s fungujúcimi inštitúciami,“ uvádza sa v memorande, ktoré predniesla Zuzana Kronerová.
Signatári memoranda zároveň vyzvali volených zástupcov demokratických politických strán, aby dokázali svoju politickú zrelosť a spojili sily pre zdravú budúcnosť Slovenska.
Podujatie podľa organizátorov zdôraznilo okrem spájania aj potrebu vzájomnej dôvery a solidarity v čase, keď Slovensko čelí vážnym výzvam. „Organizátori veria, že práve spoločné občianske gesto môže byť silným signálom nádeje a začiatkom potrebnej zmeny,“ podčiarkli.
Akciu organizovalo Občianske spoločenstvo, iniciatíva Humenné za demokraciu, iniciatíva Mestá za demokraciu, Chcem tu zostať, Mier Ukrajine, Nežná a ďalšie občianske iniciatívy.
