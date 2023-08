Občianske iniciatívy si pripomínajú výročie okupácie

Bratislava 21. augusta (TASR) - Výročie sovietskej okupácie z 21. augusta 1968 si v týchto dňoch pripomínajú aj viaceré občianske iniciatívy v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Každá z nich upozorňuje aj na osobité témy. Iniciatíva Mier Ukrajine v tejto súvislosti poukázala na to, že kým Československo nemalo šancu brániť sa voči presile, Ukrajina tak robí už rok a pol.



"Situácia na Ukrajine nám dokazuje, že nie všetci takto rozmýšľajú a treba byť pripravený aj na to, že mier treba brániť a vybojovať si ho a ochrániť si vlastnú nezávislosť a suverenitu," povedal minister obrany Martin Sklenár na pondelkovom brífingu s organizátormi podujatia v Bratislave pred vystaveným slovenským odmínovacím systémom Božena. Poukázal tiež na paralelu, že keď sa chcelo Československo vydať vlastnou cestou, tak mu bolo silou zakázané mať vlastný spôsob realizácie svojho života.



Pondelkové podujatie na bratislavskom Námestí SNP upozorní na slovenskú zbierku na spomínaný odmínovací systém, ktorý bude následne poslaný na Ukrajinu. V Banskej Bystrici si zas v pondelok o 17.00 h bude možné pozrieť aj výstavu z okupácie. V Košiciach si v nedeľu (20. 8.) zas pripomenuli zločiny Červenej armády, ktorej vojaci popri oslobodzovaní na východnom Slovensku znásilňovali, odvádzali ľudí do gulagov či vraždili.