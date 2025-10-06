< sekcia Slovensko
Občianske združenie Amazonky vydáva knihu rozhovorov s pacientkami
Autorkou knihy je spisovateľka Kristína Baluchová, ktorá formou empatických rozhovorov zachytáva výpovede žien, ktoré čelili alebo čelia rakovine prsníka.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Občianske združenie Amazonky, ktoré dlhodobo podporuje ženy s karcinómom prsníka, vydáva pri príležitosti Ružového októbra novú knihu s názvom Ďakujem, že môžem. Kniha prináša rozhovory s pacientkami s rakovinou prsníka o ich životných skúsenostiach. Cieľom projektu je osloviť širokú verejnosť a vzbudiť záujem o prevenciu.
„V máji sme pomohli s informovanosťou o možnostiach materstva po liečbe, pre pacientky sme zhrnuli mýty a fakty, ktoré sa môžu týkať aj ich životov s rakovinou. Stále sme však uvažovali nad tým, ako potrebu a dôležitosť prevencie ešte viac zdôrazniť a dostať do povedomia verejnosti. Preto vznikla kniha rozhovorov, ktorá ukazuje, že rakovina môže postihnúť kohokoľvek a nemusí hneď znamenať beznádejnú situáciu,“ priblížila členka predsedníctva Amazoniek Dominika Kormanová.
Autorkou knihy je spisovateľka Kristína Baluchová, ktorá formou empatických rozhovorov zachytáva výpovede žien, ktoré čelili alebo čelia rakovine prsníka. „Rozhodla som sa, že čitateľom priblížime aj perspektívu tých najbližších, ktorí náročnosť liečby musia zvládať spolu s pacientkami. Preto som o rozhovor poprosila aj dcéru a mamu jednej z pacientok. Písanie tejto knihy som veľmi intenzívne prežívala pre všetku tú nádej či nadhľad, ktoré z pacientok vyžarujú. Ďakujem, že som mohla,“ uviedla autorka.
Knihu dopĺňa doslov Bely Mriňákovej, odborníčky z Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave, ktorá tematiku obohacuje o medicínsky, no najmä ľudský pohľad na liečbu pacientok s rakovinou prsníka. „Naším cieľom bolo vytvoriť dielo, ktoré nebude len zbierkou príbehov, ale aj výzvou - na prevenciu, na otvorenosť, na starostlivosť o samu seba,“ ozrejmila Kormanová.
Knihu v piatok (3. 10.) slávnostne pokrstila bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Výťažok z predaja putuje priamo na podporu činnosti združenia Amazonky.
