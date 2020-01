Združenie AN-24 (5605) Hejce chce žalovať Slovenskú republiku

Bratislava 21. januára (TASR) - Občianske združenie AN-24 (5605) Hejce, ktoré združuje prevažne pozostalých obetí tragickej nehody pri maďarskej obci Hejce, chce žalovať Slovenskú republiku. Za nehodu vojenského špeciálu AN-24, pri ktorej zahynulo 42 osôb, viní Ministerstvo obrany SR. Združenie to uviedlo na sociálnej sieti. Upozornil na to portál Defence News.



"Za zabitie 42 občanov SR, vracajúcich sa 19. januára 2006 z mierovej misie z Kosova, je zodpovedné Ministerstvo obrany SR," uviedlo v stanovisku. O dôvodoch podania žaloby bude združenie informovať neskôr.



Združenie uvádza, že stanoviskom reaguje na vyjadrenia ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) z 19. januára, kedy sa konala spomienka na obete na kopci Borsó a v maďarskej obci Hejce. Minister tam povedal, že sa niekoľkokrát stretol s príbuznými obetí, ktorí sa domáhali obnovenia vyšetrovania. Príčinou havárie bolo podľa nich zlyhanie techniky a nie ľudského faktora. Minister uviedol, že spolu riešili aj ich návrhy a podnety, no ak nie sú nové a zásadné informácie, ktoré by mali vplyv na výsledok vyšetrovania, nie je možné začať ďalšie. „Ale nič im nebráni, aby podali návrh orgánom činným v trestnom konaní alebo na prokuratúru,“ uviedol Gajdoš na podujatí s tým, že stupeň utajenia nebráni v ďalšom vyšetrovaní udalosti. Podanie žaloby proti Slovenskej republike pozostalí avizovali už vlani.



Vojenský špeciál AN-24 so 43 ľuďmi na palube havaroval 19. januára 2006 v lesnatom teréne, približne 50 kilometrov od košického letiska, kde mal pristáť. O život vtedy prišlo 41 slovenských vojakov a jeden civilný zamestnanec rezortu obrany. Jediným preživším bol vojak Martin Farkaš.