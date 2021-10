Občianske združenie Červený nos hľadá nových zdravotných klaunov

Na snímke zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors počas workshopu klaunských zručností v novej školiacej miestnosti zdravotných klaunov, foto z archívu. Foto: TASR - Marko Erd

Na snímke klauni z občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors zabávajú detského pacienta na infekčnom oddelení, foto z archívu. Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 31. októbra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Červený nos aktuálne hľadá nových zdravotných klaunov pre všetky regióny Slovenska. Uchádzači môžu svoje životopisy s motivačným listom posielať do konca novembra. Informovala o tom hovorkyňa OZ Martina Dobšinská Novomestská.vysvetlil umelecký riaditeľ združenia a zdravotný klaun Pavel Mihaľák. Podmienkou je tiež vek nad 23 rokov a dobrý zdravotný stav. Vítané sú skúsenosti z oblasti dramatického umenia, hudobný talent či humor.Zdravotný klaun by mal byť podľa Mihaľáka tak zrelý, aby vedel prijať sám seba takého, aký je, aby sa vedel uvoľniť, otvoriť a urobiť si sám zo seba žart.Výberové konanie zdravotných klaunov má formu workshopu, ktorý má minimálne tri kolá. Počas nich sa zdravotní klauni učia a trénujú klaunské zručnosti a pracujú na svojom klaunskom charaktere. Výberové workshopy vedie umelecký riaditeľ v spolupráci s koučmi združenia.vymenoval Mihaľák.OZ Červený nos zdravotní klauni pôsobí na Slovensku už 18 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc a 31 seniorských zariadení po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú vyše 200 zdravotných "klauniád". Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy.Záujemcovia môžu svoje životopisy a motivačné listy posielať na adresu administrativa@cervenynos.sk.