Občianske združenie: COVID-19-pass dostali aj zosnulí, je to cynické

Bratislava 12. júla (TASR) – COVID-19-pass dostali koncom júna aj zosnulé osoby. Upozornilo na to občianske združenie Skutočné obete COVID-19. TASR o tom za platformu informovala Lenka Straková. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré správy rozposielalo, na otázky TASR doposiaľ nereagovalo.



Národné centrum posielalo čísla COVID-19-passov, ktoré majú ľuďom slúžiť na vyžiadanie digitálneho COVID preukazu Európskej únie o vakcinácii, vykonaní testu alebo prekonaní ochorenia.



OZ Skutočné obete, ktoré združuje pozostalých, eviduje viacero takýchto skúseností. SMS s COVID-19-passom doručili napríklad aj rodinám, ktorí prišli o príbuzného pred viac ako pol rokom. Platforma preto NCZI vyzýva, aby si aktualizovalo databázy od zosnulých obetí a aby sa rodinám verejne ospravedlnilo za technické a manažérske zlyhanie.



"Považujeme za absurdné, že inštitúcia, ktorá denne zverejňuje počty zosnulých na nový koronavírus, posiela traumatizovaným rodinám osobné COVID-19-passy mŕtvych s výzvou na ich uchovanie, a to aj mesiace po ich tragickej smrti. Na rozdiel od živých, ktorých vidíme v médiách a ktorí sa boria s problémami, aby im digitálny COVID preukaz EÚ fungoval, naši najbližší potvrdenie o prekonaní ochorenia, teste či vakcinácii skutočne nepotrebujú, je to cynické," dodala Straková.