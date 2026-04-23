< sekcia Slovensko
Občianske združenie Erudo: Zmeny v učení matematiky sú nevyhnutné
Kľúčovým faktorom úspechu všetkých zmien v školstve je podľa organizácie pripravenosť učiteľov.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Občianske združenie Erudo, ktoré sa venuje zatraktívneniu vzdelávania v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky, víta viaceré plánované zmeny ministerstva školstva, ktoré smerujú k zmene spôsobu výučby matematiky. Upozorňuje však, že skutočný dosah opatrení bude závisieť od toho, ako sa prenesú do každodennej praxe, a najmä od podpory učiteľov.
„Matematika sa dá učiť cez reálne situácie, cez financie, dáta či každodenné rozhodovanie. Takýto prístup pomáha žiakom vidieť zmysel toho, čo sa učia,“ vysvetlila metodička združenia Erudo Eva Gáliková. Memorovanie má podľa nej vo vyučovacom procese svoje miesto, no nemôže byť cieľom samotným. „Problém nastáva vtedy, keď sa učenie redukuje na mechanické zapamätanie bez pochopenia. Takéto vedomosti sú krehké a žiaci ich nevedia použiť v praxi,“ doplnila Gáliková. V praxi to podľa organizácie znamená viac diskusie na hodinách, hľadanie rôznych riešení, prácu v skupinách a prepájanie matematiky s inými predmetmi.
Kľúčovým faktorom úspechu všetkých zmien v školstve je podľa organizácie pripravenosť učiteľov. „Matematika patrí medzi najnáročnejšie a zároveň najmenej obľúbené predmety. Zmeniť spôsob jej výučby je náročný proces, ktorý si vyžaduje systematickú podporu,“ upozornil riaditeľ organizácie Erudo Marek Mansell.
Z dát organizácie vyplýva, že žiaci vnímajú matematiku ako najťažší predmet a majú k nej negatívnejší vzťah než k iným predmetom. Zároveň platí, že práve učiteľ zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní tohto vzťahu. Združenie preto zdôrazňuje potrebu poskytovať učiteľom praktické metodiky, ktoré im pomôžu pri zavádzaní zmien do výučby. Zároveň poukazuje na dôležitosť systematickej podpory pri práci s rôznorodou triedou, ktorá je pre mnohých učiteľov každodennou realitou.
Organizácia podporuje aj snahu posilniť matematickú gramotnosť vrátane úprav maturity z matematiky. Do škôl prináša organizácia program EduPower. „Pomáhame učiteľom zavádzať projektové a zážitkové učenie matematiky, fyziky a techniky. Prinášame metodiky, nástroje a podporu priamo do tried,“ dodala Gáliková.
