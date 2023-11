Občianske združenie Malíček odovzdávalo ocenenia Purpurové srdcia

Bratislava 15. novembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Malíček opäť oceňovalo osobnosti, ktoré prispeli k zlepšeniu podmienok v rámci osvety či starostlivosti o predčasne narodené deti. Ocenenia Purpurové srdce v stredu odovzdalo trom jednotlivcom a jednému kolektívu. Urobilo tak v bratislavskom Primaciálnom paláci pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informovala predsedníčka združenia Ľubica Kaiserová.



"Purpurové srdcia sú silné ako všetky nedonosené deti, nie však natoľko silné, aby vydržali tvrdý úder. Život a strata dieťaťa ide v prípade predčasniatok ruka v ruke a my môžeme ďakovať medicíne, pokroku a predovšetkým starostlivosti zdravotného personálu za to, že aj extrémne nezrelé deti sú dnes medzi nami - veselé a plné života," priblížila.



Autorkou ocenenia, sklenenej plastiky v tvare srdca, je umelecká sklárka Veronika Rusňáková. "Purpurové srdce je symbolom jednoty medzi skupinou ľudí, ktorá sa nepozerá na odlišnosti a jej členovia majú jeden spoločný cieľ - nádej na budúcnosť predčasne narodených detí. Patria do nej nielen rodičia a rodina dieťaťa, ale tiež zdravotné sestry, lekári, duchovní a priatelia," doplnila Kaiserová.



Laureátkou ocenenia v kategórii osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti sa stala prednostka Neonatologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Jana Nikolinyová. "Je uznávanou, rešpektovanou, špičkovou a veľmi vzácnou odborníčkou v oblasti neonatológie. Je členkou významných orgánov v rámci zdravotníckych inštitúcií, kde sa spolupodieľa na budúcom obraze neonatológie," ozrejmilo združenie.



V kategórii Osobnosť OZ Malíčka ocenili Sofiu Dorociakovú. Tá je mamou predčasne narodených detí a organizácii pomáha ako dobrovoľníčka. Purpurové srdce v danej kategórii získala tiež sestra z neonatologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch Darja Pasztorová. "Okrem profesionálnej odbornej a ošetrovateľskej starostlivosti sa podieľa na záchrane bábätiek aj ako súčasť transportnej jednotky," podotklo združenie. Ocenenie pre osobnosť verejného života odovzdali spoločnosti Chiesi.