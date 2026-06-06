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Občiansku konzervatívnu stranu vedie Ondrej Dostál už od roku 2012
Snem sa zaoberal prípravou strany na jesenné komunálne a regionálne voľby, aktuálnou politickou situáciou a diskutoval aj o budúcoročných parlamentných voľbách.
Autor TASR
Bratislava/Trenčín 6. júna (TASR) - Republikový snem Občianskej konzervatívnej strany (OKS) si v sobotu v Trenčíne zvolil nové vedenie strany na ďalšie dva roky. Predsednícky post obhájil Ondrej Dostál, ktorý vedie OKS od roku 2012 a v Národnej rade SR je členom parlamentného klubu SaS, s ktorou OKS dlhodobo spolupracuje. Vo funkciách podpredsedov strany boli potvrdení Juraj Bakoš, Radovan Kazda a Martin Mlýnek. Novou podpredsedníčkou strany sa stala doterajšia členka predsedníctva Anna Miklušičáková.
Členmi predsedníctva OKS aj po sobotňajšom sneme ostávajú Svetozár Gavora, Juraj Petráš, Dušan Sloboda, Vladimír Špánik a Matej Števove. Novým členom predsedníctva sa stal Lukáš Kunca.
Snem sa zaoberal prípravou strany na jesenné komunálne a regionálne voľby, aktuálnou politickou situáciou a diskutoval aj o budúcoročných parlamentných voľbách. Vo schválenom vyhlásení snem zdôrazňuje, že prevzatie moci stranami demokratickej opozície je nutnou, no nie postačujúcou podmienkou potrebných zmien. „Musíme spoločne nájsť odvahu a politickú vôľu na zásadné, hlboké reformy, bez ktorých Slovensko v novom svete neuspeje,“ uvádza sa vo vyhlásení.
OKS v ekonomike aj v správe spoločnosti presadzuje dôslednú dereguláciu, privatizáciu a decentralizáciu. Vo vyhlásení pripomína, že ekonomický rast a inovácie vznikajú len tam, kde je sloboda a pružnosť. „Slovensko bude rásť vtedy, ak uvoľníme ruky tým, ktorí hodnoty skutočne tvoria - slobodným ľuďom, tvorivým podnikateľom a obyvateľom v akcieschopných samosprávach,“ dodal snem vo svojom vyhlásení.
Členmi predsedníctva OKS aj po sobotňajšom sneme ostávajú Svetozár Gavora, Juraj Petráš, Dušan Sloboda, Vladimír Špánik a Matej Števove. Novým členom predsedníctva sa stal Lukáš Kunca.
Snem sa zaoberal prípravou strany na jesenné komunálne a regionálne voľby, aktuálnou politickou situáciou a diskutoval aj o budúcoročných parlamentných voľbách. Vo schválenom vyhlásení snem zdôrazňuje, že prevzatie moci stranami demokratickej opozície je nutnou, no nie postačujúcou podmienkou potrebných zmien. „Musíme spoločne nájsť odvahu a politickú vôľu na zásadné, hlboké reformy, bez ktorých Slovensko v novom svete neuspeje,“ uvádza sa vo vyhlásení.
OKS v ekonomike aj v správe spoločnosti presadzuje dôslednú dereguláciu, privatizáciu a decentralizáciu. Vo vyhlásení pripomína, že ekonomický rast a inovácie vznikajú len tam, kde je sloboda a pružnosť. „Slovensko bude rásť vtedy, ak uvoľníme ruky tým, ktorí hodnoty skutočne tvoria - slobodným ľuďom, tvorivým podnikateľom a obyvateľom v akcieschopných samosprávach,“ dodal snem vo svojom vyhlásení.