Občiansky sektor vyzýva vládu, aby neprerokovala návrh o nadáciách

Bratislava 3. apríla (TASR) - Zástupcovia občianskeho sektora vyzývajú vládu, aby neprerokovala návrh novely zákona o nadáciách z dielne ministerstva spravodlivosti. Navrhované zriadenie súkromných nadácií podľa nich nepomôže riešiť majetkové pomery párov rovnakého pohlavia a ohrozí fungovanie nadácií. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.



"Súkromné nadácie podľa nás nepomôžu párom rovnakého pohlavia, ako to tvrdí ministerstvo. Naopak, tak ako sú navrhnuté, nesystémovo zasahuje do nadačného prostredia," skonštatovala Petková. Poukázala na hromadnú pripomienku, ktorú podpísalo takmer 1300 ľudí za stiahnutie návrhu. Šéf rezortu Viliam Karas mal napriek tomu predložiť návrh na legislatívnu radu vlády.



Výkonný riaditeľ iniciatívy Inakosť Martin Macko v návrhu nevidí riešenie praktických problémov nezosobášených párov. "Aj administratívne, aj právne je to náročná vec, ktorú musia konzultovať s inými osobami," dodal. Chýba mu aj riešenie majetkového vyrovnania napríklad po rozchode.



Advokátka Nadácie Pontis Eva Braxatorisová, ktorá spolupracovala na hromadnej pripomienke, hodnotí navrhovaný vznik súkromných nadácií ako nesystémový krok. Ako vysvetlila, definíciou nadácie je už 21 rokov, že ide o združenie majetku na podporu verejnoprospešného účelu. Namieta, že súčasťou prostredia občianskeho sektora má byť balík majetku súkromných osôb.



Podpredseda Rady vlády pre mimovládne organizácie Marcel Zajac rovnako upozornil na narúšanie doterajšieho systému fungovania nadácií. "Problém dvoch súkromných osôb sa dostal do novely návrhu zákona, ktorý rieši istý typ inštitúcií, právnických osôb," načrtol.



Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač považuje za potrebné návrh prepracovať. Upozornil na chýbajúcu diskusiu s nadačným prostredím. Podotkol, že pôvodne sa mala právna úprava súkromného majetku riešiť cez zmenu občianskeho zákonníka.