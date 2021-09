Obete holokaustu pripomínajú už desať rokov Kamene zmiznutých

Bratislava 10. septembra (TASR) – Obete holokaustu, rasového násilia a nacistického režimu pripomínajú už desať rokov tzv. Kamene zmiznutých (Stolpersteine). Na Slovensku už bolo osadených 200 takýchto kameňov. V priebehu septembra a októbra by mali dobrovoľníci osadiť ďalších 35 zlatistých dlažobných kociek v 11 mestách, nové pribudli vo štvrtok (9. 9.) na Kúpeľnej a Panskej ulici v Bratislave.Cieľom projektu je spoločné "zakopnutie" o osudy ľudí vpísaných do zlatistých kociek v chodníkoch, aby sme už nikdy viac nezakopli tak ako v období nacistického režimu.skonštatoval Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.sk.Pri príležitosti desiateho výročia sa občianske združenie rozhodlo okrem osadenia ďalších kameňov väčšinu slovenských príbehov obetí fašizmu aj zdigitalizovať. Na jeho webovej stránke tak nájdu návštevníci aj interaktívnu mapu so všetkými dosiaľ osadenými Kameňmi zmiznutých. V blízkosti lokalít s pamätnými dlažobnými kockami pribudnú aj nálepky s QR kódmi, po ich naskenovaní sa zobrazí konkrétny zdigitalizovaný príbeh.Kamene zmiznutých sa v súčasnosti nachádzajú takmer vo všetkých krajinách, ktoré boli počas druhej svetovej vojny okupované nacistami. Sú dielom nemeckého umelca Guntera Demniga, ktorý s touto myšlienkou prišiel v roku 1992. Ich počet sa blíži k číslu 100.000, čo z nich robí najväčší decentralizovaný pamätník v Európe.Samotný pamätník – Kameň je osadený priamo pred domom obete a pozostáva z betónovej kocky osadenej v dlažbe, ktorá na vrchu nesie mosadznú tabuľku s menom obete. Obsahuje aj ďalšie známe informácie, ako sú rok narodenia a okolnosti tragédie vrátane smrti. Väčšina z nich je venovaná Židom, niektoré u nás pripomínajú aj odbojárov a politických odporcov, chystajú sa tiež kamene na pamiatku Rómov. Na Slovensku ich začalo umiestňovať spomínané občianske združenie v roku 2012.