Obete holokaustu si prezidentka pripomenula v bývalom tábore v Seredi

Na snímke pietna spomienka pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia v Múzeu holokaustu 9. septembra 2021 v Seredi. Foto: TASR – Henrich Mišovič

Sereď 9. septembra (TASR) – Prezidentka Zuzana Čaputová si vo štvrtok uctila v Seredi pamiatku obetí holokaustu. Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia položila veniec v tamojšom Múzeu holokaustu. S viacerými ministrami a ďalšími hosťami sa zúčastnila pietnej spomienky, ktorej súčasťou bolo otvorenie výstavy malieb umelca Felixa Nussbauma a koncert komorného orchestra Bruna Waltera.Podujatie na pôde bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi sa uskutočnilo k 80. výročiu prijatia Židovského kódexu vládou vojnovej Slovenskej republiky, ktorý patril medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe.konštatovala prezidentka. Ako dodala, dnes už vieme, že to všetko bolo predzvesťou deportácií a masového vraždenia v koncentračných táboroch.povedala.Pripomenula, že si treba pamätať mená Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorí po úteku z Auschwitz-Birkenau podali svetu celistvú správu o chode tohto najväčšieho vyhladzovacieho tábora. Tiež Gizelu Fleischmannovú, Arnošta Grünhuta a ďalších, ktorí organizovali nepravdepodobnú záchranu Židov. Partizánov ako Juraj Špitzer, Alexander Bachnár a Chaviva Reiková, letcov Otta Smika a Otta Schwarza, množstvo židovských vojakov, vojenských lekárov a ďalších, ktorí sa zapojili do ozbrojeného boja proti fašizmu.povedala prezidentka.O potrebe pamätných dní podľa jej slov svedčia aj dôkazy rastúceho antisemitizmu.dodala Čaputová.Účastníci spomienky si prezreli výstavu obrazov maliara židovského pôvodu Felixa Nussbauma, ktorý zahynul v koncentračnom tábore.informovala Kristína Svrčková z múzea. Do programu bolo zaradené aj vystúpenie komorného orchestra Bruna Waltera s dirigentom Jackom Martinom Händlerom, ktorého rodičia boli v seredskom tábore.