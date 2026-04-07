Obezitologička: Mnoho zdravotných rizík možno ovplyvniť prevenciou
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Mnoho zdravotných rizík možno ovplyvniť jednoduchými preventívnymi krokmi. Primárna prevencia, teda zodpovednosť pacienta za vlastné zdravie, je dôležitá pre predchádzanie chorobnosti. Pri príležitosti utorkového (7. 4.) Svetového dňa zdravia na to poukázala obezitologička Adela Penesová s tým, že dôležité je najmä dodržiavanie zdravého životného štýlu.
Odborníčka poukázala na to, že najviac úmrtí je spôsobených v dôsledku srdcovo-cievnych a onkologických ochorení. Dôležité je preto jednak aktívne vyhľadávanie potenciálnych pacientov, no zároveň zodpovednosť za vlastné zdravie a znižovanie rizikových faktorov.
„Teda robiť všetko pre to, aby zdravie vydržalo čo najdlhšie. A základ je zdravý životný štýl. Čiže za predpokladu, že nefajčíme, že budeme mať minimálnu konzumáciu alkoholu, tak je to najmä o zdravej strave, primeranom pohybe, obmedzení sedavosti, správnom pitnom režime. Ale aj o faktoroch, ako je relax, spánok, odbúranie stresu. Toto všetko patrí k tomu zdravému životnému štýlu,“ priblížila odborníčka.
Zdravie tela možno otestovať napríklad zmeraním metabolického veku. „Metabolický vek nie je módny trend, ale presný signál toho, ako rýchlo naše telo starne. Ak je vyšší než skutočný vek, znamená to, že únava, priberanie či vysoký krvný tlak prichádzajú skôr, než by mali,“ vysvetlila lekárka s tým, že tento vek možno znížiť práve dobrou životosprávou.
Z výsledkov prieskumu agentúry 2muse pre sieť lekární Dr. Max vyplýva, že metabolický vek Slovákov je v priemere o päť rokov vyšší ako ich skutočný vek. Zároveň, že pacienti odhadujú svoj metabolický vek v priemere o sedem rokov nižší. Sedemročný rozdiel medzi reálnym a pocitovým vekom je podľa odborníkov dôkazom, prečo sa mnohé civilizačné ochorenia na Slovensku rozvíjajú potichu.
Na potrebu prevencie reaguje Dr. Max aj spustením celoslovenskej iniciatívy Navždy 20. V rámci nej chce motivovať ľudí k malým krokom smerujúcim k lepšiemu metabolickému zdraviu a dlhšiemu životu. Na webe ponúka napríklad online kalkulačku metabolického veku. V rámci siete lekární možno využiť aj rôzne typy vyšetrení či odborné poradenstvo.
