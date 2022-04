Obhajca Fica a Kaliňáka vidí za obvinením politiku

Bratislava 20. apríla (TASR) - Obvinenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka považuje ich obhajca David Lindtner za politický útok. Vyhlásil, že by boli najradšej, keby prípad dozorovala Generálna prokuratúra (GP) SR.



V prípade figurujú podľa Lindtnera viacerí poškodení. Napríklad prezident Andrej Kiska, minister financií Igor Matovič (OĽANO), predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), špeciálny prokurátor Daniel Lipšic či prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľ Špirko. Hovorí, že si za tejto situácie vie len veľmi ťažko predstaviť nezávislé a nestranné rozhodovanie zo strany prokuratúry. "Pokiaľ sa tu nachádza pán špeciálny prokurátor, zrejme budeme zvažovať námietky zaujatosti," dodal obhajca.



Obvinenie Fica vníma ako politický útok na predstaviteľa politickej opozície. V súvislosti s Kaliňákom aj ako útok na výkon advokácie. Kritizuje jeho zadržanie. "K zadržaniu osoby väčšinou prichádza, keď prišlo k trestnému činu a bezprostredne treba obmedziť osobnú slobodu. Toto sú skutky od roku 2012 do 2018," zdôraznil.







Obhajoba potvrdila, že ide o obvinenia z trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a ohrozenia bankového a daňového tajomstva. V rámci zločineckej skupiny majú figurovať aj podnikateľ Norbert B. a policajný exprezident Tibor G. Obhajoba priblížila, že dôvodom zadržania Kaliňáka je kolúzna väzba. Prípadný návrh na väzobné stíhanie by považovala za bezprecedentný krok.



Obvinenie dvojice a advokáta Mareka P. potvrdila aj polícia. Kaliňák a advokát Marek P. sú zadržaní.