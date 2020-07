Obhajca Jozefa M. podal ústavnú sťažnosť, v ktorej napadol tri veci

Bratislava 1. júla (TASR) - Obhajca obžalovaného podnikateľa Jozefa M. Peter Filip podal na Ústavný súd SR v Košiciach ústavnú sťažnosť. "Včera som podal ústavnú sťažnosť. V nej som napadol hneď tri veci, a to rozhodnutie o trestnom konaní, vydanie zatýkacieho rozkazu a vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu. Všetko ako nezákonné, teda v rozpore s ústavou, keď boli porušené ústavné práva môjho klienta," povedal pre TASR Filip.



Vo veci podvodu na nebankové subjekty, kde figuruje ako obžalovaný už len Jozef M., sa malo konať pred Najvyšším súdom SR v stredu. Jozef M., ktorého minulý mesiac zadržali na základe európskeho zatýkacieho rozkazu v Šumperku, nedal súhlas na konanie vo svojej neprítomnosti. V stredu ho v nemocnici vypočuli české orgány.



NS SR vylúčil Jozefa M. v marci 2018 pre zlý zdravotný stav na samostatné konanie. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta od minulého roka podal na NS SR dovedna tri návrhy na pokračovanie prerušeného trestného stíhania. Posledný doručil na NS SR v polovici mája. NS zareagoval tým, že vydal príkaz na zatknutie a európsky zatýkací rozkaz, aby zabezpečil účasť obžalovaného na júlovom zasadnutí.



S Jozefom M. sa uskutočňuje v ČR predbežné vyšetrovanie zo strany Krajského štátneho zastupiteľstva v Ostrave. Krajský súd v Ostrave 20. júna nezobral Jozefa M. do predbežnej väzby, keďže nezistil dôvody väzby, ktorú navrhovalo Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave.



V prípade, že by zastupiteľstvo podalo návrh na dodanie do väzby vydávajúcej, rozhodoval by o nej Krajský súd v Ostrave a potom ako odvolací Vrchný súd v Olomouci.