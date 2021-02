Obhajca Kajetána K. podal žiadosť o prepustenie svojho klienta z väzby

Bratislava 5. februára (TASR) - Obhajca expredsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána K. Rastislav Palovič podal na Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) žiadosť o prepustenie svojho klienta z väzby. TASR to potvrdil obhajca s tým, že zatiaľ nemá informácie o termíne výsluchu pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku.



"Napriek tomu, že súdy fakticky uzatvorili dôvodnosť väzby môjho klienta, som podal predmetnú žiadosť o prepustenie z väzby, a to z dôvodu, že všetci ťažiskoví svedkovia vo vzťahu k môjmu klientovi už boli vypočutí. To zoslabuje dôvodnosť jeho väzby natoľko, že ju je možné minimálne nahradiť ponúkanými inštitútmi v zmysle Trestného poriadku vrátane navrhovanej povinnosti podrobiť sa kontrole aj technickým zariadením, ľudovo povedané, náramkom," povedal advokát.



Kajetán K. je vo väzbe od 23. apríla 2020, vlani v novembri Najvyšší súd (NS) SR rozhodol o jej predĺžení do 21. júna 2021. Trestné konanie pre medializované informácie o pochybeniach SŠHR pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave začala Národná kriminálna agentúra v marci 2020. Kajetán K. odmietol obvinenia súvisiace so zmluvami SŠHR, ako aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn.