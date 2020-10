Obhajca Moniky J. sa nebude vyjadrovať k eskorte jeho klientky na ÚŠP

Bratislava 27. októbra (TASR) - Obhajca obvinenej bývalej štátnej tajomníčky Moniky J. Peter Erdös sa nebude vyjadrovať k utorkovej eskorte jeho klientky na Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v Pezinku.



"Na žiadosť mojej klientky sa nebudem k dnešnému dňu vyjadrovať," zdôraznil pre TASR advokát, ktorý strávil v budove ÚŠP približne tri hodiny. Monika J. naďalej na ÚŠP zostala. ÚŠP sa oficiálne zatiaľ k jej utorkovej eskorte z ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici do Pezinka nevyjadril.



Na eskortu upozornil portál topky.sk. Podľa neho jej malo predchádzať rozhodnutie dozorovej prokurátorky ÚSP, ktorá údajne neumožnila šéfovi NAKA Branislavovi Zurianovi návštevu Moniky J. vo väznici v Banskej Bystrici. Bývala štátna tajomníčka ho požiadala o návštevu listom, v ktorom podľa portálu prisľúbila priznanie, spoluprácu s políciou aj ďalšie informácie, na základe ktorých by mohli byť zaistené ďalšie prominentné osoby.



Najvyšší súd (NS) SR 9. októbra zamietol sťažnosti Moniky J. a obvineného sudcu Richarda M. podané proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Voči uzneseniu podala sťažnosť aj prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry. NS teda potvrdil, že obaja ostanú vo väzbe do 11. marca 2021.



Monika J., obvinená z trestných činov podplácania a prijímania úplatku v kauze Búrka, držala prednedávnom vo väzbe hladovku, ktorú vzhľadom na zhoršujúci sa zdravotný stav prerušila 2. októbra.