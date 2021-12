Obhajca: Obžalobu na Miroslava V. podali napriek závažným pochybeniam

Bratislava 8. decembra (TASR) - Obžalobný návrh na Miroslava V. podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) napriek závažným pochybeniam a nedostatkom. Uviedol to obhajca podnikateľa Miroslava V. Ladislav Smejkal. Tvrdenie ÚŠP, že obhajoba nereagovala viac ako dva mesiace na návrh vyšetrovateľky zrealizovať výsluch prostredníctvom videokonferencie, považuje za klamstvo.



Smejkal podotkol, že vyšetrovateľka najskôr odmietla ich pôvodný návrh na vykonanie výsluchu cez telemost. Neskôr však mala podľa jeho slov sama navrhnúť takýto výsluch, na čo obhajoba zareagovala poslaním návrhov termínov a miesta výsluchu. "Nie je pravdivé tvrdenie ÚŠP, že sme na žiadosť NAKA nereagovali viac ako dva mesiace," vyhlásil advokát. Hovorí, že žiadosť o výsluch cez telemost nepodali po skončení vyšetrovania, ako tvrdí ÚŠP.



Smejkal poukázal na to, že Miroslav V. je už viac ako desať rokov rezidentom iného štátu a dlhodobo sa zdržuje a podniká predovšetkým v zahraničí. Kritizuje, že bola obžaloba podaná napriek pochybeniam a nedostatkom. "Do dnešného dňa sme neboli od orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) vyrozumení o tom, ako sa vysporiadali s našimi ďalšími návrhmi, tak ako im to prikazuje Trestný poriadok," podotkol.



Podnikateľ Miroslav V. je obvinený v rámci akcie Mýtnik III z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku, podnikateľ vznesené obvinenia odmieta. V prvej polovici augusta bol na neho vydaný medzinárodný a európsky zatykač. Prokurátor ÚŠP podal 23. novembra na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku na podnikateľa obžalobu. Korupčná kauza Mýtnik sa týka utajovaných zmlúv na finančnej správe za niekoľko desiatok miliónov eur. Vyšetrovateľ NAKA obvinil v auguste v rámci akcie Mýtnik III dovedna osem osôb z korupčnej trestnej činnosti.