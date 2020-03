Obhajca podal sťažnosť voči obvineniu dvoch sudkýň a jednej exsudkyne

Bratislava 12. marca (TASR) – Bratislavský advokát Peter Filip podal sťažnosť voči uzneseniu o vznesení obvinenia voči dvom sudkyniam a jednej bývalej sudkyni. TASR to potvrdil advokát.



Filip zastupuje z 13 v stredu (11. 3.) zadržaných sudcov a ďalších osôb tri obvinené osoby, a to podpredsedníčku Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmilu U., jednu aktívnu bratislavskú sudkyňu a jednu bývalú sudkyňu. O jeho sťažnosti bude rozhodovať v najbližšom období Generálna prokuratúra (GP) SR.



Ústavný súd (ÚS) SR už dostal žiadosť generálneho prokurátora o súhlas na vzatie do väzby sudcov, ktorých v stredu polícia zadržala a sú obvinení z korupčných trestných činov v súvislosti s Threemou Mariana K. Vo štvrtok bude o žiadosti od 9.00 h rokovať plénum ÚS, ktoré zvolal predseda ÚS Ivan Fiačan. TASR to potvrdila hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.



Policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali v stredu ráno 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Medzi zadržanými sú okrem 13 sudcov aj jedna bývalá sudkyňa, jedna správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby. Akciu vykonávala skupina Hmla, ktorá vyšetruje sudcov z Threemy Mariana K.