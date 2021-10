Obhajca potvrdil zastavenie trestného stíhania podnikateľa Petra B.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Trestné stíhanie podnikateľa Petra B., ktorý bol obvinený v rámci policajnej akcie Mýtnik I, je zastavené rozhodnutím generálneho prokurátora Maroša Žilinku podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. TASR to potvrdil jeho obhajca Michal Mandzák, upozornili na to Hospodárske noviny.



"Trestné stíhanie bolo podľa nás vedené od začiatku nezákonne. Voči Petrovi B. nie je v súčasnosti vedené žiadne iné trestné stíhanie," povedal obhajca. Spomínaný paragraf 363 dáva možnosť Generálnej prokuratúre SR zrušiť obvinenie či trestné stíhanie. Stanovisko k prípadu zatiaľ neposkytla.



Petra B. zadržali koncom januára spoločne s exšéfom finančnej správy Františkom I., bývalým šéfom IT sekcie finančnej správy Milanom G. a konateľkou IT spoločnosti Allexis Janou R. V rámci policajnej akcie Mýtnik I bol obvinený aj brat Petra B. Obvinenia všetkých zadržaných sa podľa polície týkali trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a korupciou.