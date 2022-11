Obhajkyňa Mišíková: Rudolf K. sa necíti byť vinným

Pezinok 19. novembra (TASR) - Obvinený bývalý starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf K. odmieta vinu. "Necíti sa byť vinným," povedala v sobotu pre TASR jeho obhajkyňa Eva Mišíková.



Rudolfa K. zadržala Národná kriminálna agentúra v stredu (16. 11.) v rámci akcie Development. Vyšetrovateľ ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.



V sobotu bude sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na vzatie Rudolfa K. do kolúznej väzby.



"Podľa názoru obhajoby tento dôvod nie je v konkrétnej veci daný," dodala Mišíková. Obhajoba bude preto žiadať prepustenie Rudolfa K. zo zadržania na slobodu. Obvineného eskortovali do budovy súdu približne o 8.30 h.



Sudkyňa pre prípravné konanie umožnila ešte pred začiatkom neverejného väzobného výsluchu nazrieť obhajobe a obvinenému do vyšetrovacieho spisu. "Toto nám bolo vyšetrovateľom odmietnuté," vyhlásila Mišíková s tým, že jej klient bude pred sudkyňou vypovedať. Kritizovala úniky informácií zo spisu do médií. Nekonkretizovala, či bol v prípade nasadený policajný agent a odposluchy.



Rudolf K. sa po vznesení obvinenia vzdal funkcie starostu bratislavského Nového Mesta. Urobil tak krátko pred koncom funkčného obdobia.