Pokračuje proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K.

Obhajoba Dušana K. navrhuje nové dôkazy, pojednávanie začne neskôr



Na snímke obhajca obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Erik Magál pred hlavným pojednávaním na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 3. septembra 2021. Foto: TASR - Pavol Zachar

Pezinok 3. septembra (TASR) – Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. Obžalovaný je z viacerých trestných činov. V prípade sa pojednáva desiaty deň. Vykonávajú sa listinné dôkazy.Samosudkyňa uviedla, že svedok Matej Z. ospravedlnil svoju neúčasť. Keďže sa momentálne nachádza v Chorvátsku, kde požiadal o politický azyl, jeho výsluch by sa mohol na jednom z ďalších pojednávaní uskutočniť prostredníctvom telemostu.Naposledy sa pojednávalo počas troch augustových dní (11. až 13. augusta). Na súde svedčili bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vladimír Kuruc, Csaba D. a podnikateľ Ján Buocik (menovec bratislavského mestského a krajského poslanca). Okrem toho sa tiež čítali listinné dôkazy.Bývalá prokurátorka ÚŠP Blanka Godžová na júlovom pojednávaní opísala, že dostala pokyn od Dušana K., týkajúci sa väzobnej veci Ľubomíra Kudličku. Voči rozhodnutiu o prepustení Kudličku preto nepodala sťažnosť. Kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó potvrdil, že bývalému špeciálnemu prokurátorovi za to odovzdal 50.000 eur. Tiež vypovedal, že mu Dušan K. pomáhal zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa Jána Čurillu sprístupnením celého spisu.Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala Dušana K. koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Vo väzbe je od októbra minulého roka.Obhajoba bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. žiada opäť o jeho prepustenie z väzby a navrhuje nové dôkazy i vypočutie ďalších svedkov. Keďže sa musí sudkyňa oboznámiť s týmito podaniami, pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začne v piatok neskôr, ako bolo pôvodne plánované. Dušan K. je obžalovaný z viacerých trestných činov.uviedol obhajca Dušana K. Erik Magál. Navrhujú vypočuť aj svedkov, ktorí sú momentálne obžalovaní ako údajní členovia zločineckej skupiny takáčovcov a ďalšie osoby. Mená nekonkretizoval.zdôraznil s tým, že má ísť aj o hodnovernosť výpovede bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa.Ten na hlavnom pojednávaní ešte v júli tvrdil, že odovzdal Dušanovi K. úplatok 50.000 eur za to, že mal vtedajší špeciálny prokurátor vybaviť, aby v roku 2017 nebola podaná sťažnosť proti prepusteniu údajného šéfa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby.