Obhajoba Jaroslava H. vníma nové obvinenie v kauze Gorila ako pomstu

Bratislava 21. marca (TASR) - Obhajoba finančníka Jaroslava H. vníma nové obvinenie v kauze Gorila ako pomstu bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica za úlohu, ktorú mu pripisuje v súvislosti s trestnou novelou. Považuje za vylúčené, že išlo o výsledok slobodného rozhodnutia radového, dočasne prideleného prokurátora. Obvinenie a postup, ktorý mu predchádzal, označila za exces. TASR o tom informoval advokát obvineného Martin Škubla.



"Je za hranou zákona niekoho obviniť, následne v trestnom konaní nerobiť takmer nič a tolerovať aj nečinnosť polície, akurát sa prizerať jej hre na nazeranie obhajcov do spisu (aj to len pol roka a pri zatajení častí spisu) a napokon pred zánikom Úradu špeciálnej prokuratúry obvinenie v podstate len zopakovať bez toho, aby za takmer rok a pol bola daná odpoveď na vecné námietky obhajoby voči pôvodnému obvineniu," tvrdí obhajoba.



Advokát tiež namieta, že prokurátor informoval o nových obvineniach v čase, keď ich klienti ešte nemali doručené. Považuje to za nezákonný postup. "Je totiž porušením prezumpcie neviny, ak orgán štátu informuje verejnosť iniciatívne o obvinení skôr, ako má vykázané jeho doručenie všetkým obvineným," upozornil.



Obhajoba spochybnila argumentáciu odôvodnenia obvinenia, hovorí tiež o zaujatom prokurátorovi. Poukázala aj na to, že nové obvinenie sa už týka len osamoteného a zároveň premlčaného skutku Slovalco, čím z obvinenia prakticky "vymizla" ekonomická aktivita údajnej zločineckej skupiny. Zároveň skutok Slovalco nepovažuje za trestný čin. Obvinenie z korupcie považuje za bizarné. Odmieta aj obvinenie v súvislosti so zločineckou skupinou.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry rozhodol 12. marca o obvinení finančníka Jaroslava H. a ďalších štyroch osôb v rámci kauzy Gorila. Ide o trestné činy založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny či korupčné trestné činy. V prípade štyroch osôb aj o trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.