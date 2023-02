Obhajoba Jozefa B. a jeho syna tvrdí, že kľúčový svedok na súde klamal

Banská Bystrica 23. februára (TASR) – Za zjavne nedôveryhodnú označil vo štvrtok Michal Mandzák, obhajca obžalovaného podnikateľa Jozefa B. a jeho syna v kauze Mýtnik, výpoveď kľúčového svedka podnikateľa Michala S. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica vypovedal štyri pojednávacie dni.



Jeho výsluch sa začal už vlani koncom novembra a v celej svojej výpovedi podrobne opisoval svoje väzby s Jozefom B., bez ktorého vplyvu na bývalé politické špičky a vstupu do svedkovej spoločnosti Allexis by sa údajne k zákazkám pre daniarov nedostali. Hovoril aj o nie najlepších vzťahoch s Jozefom B. mladším a úplatkoch.



"Viackrát bol prichytený pri klamstvách. Je to svedok, ktorý pochádza z kriminálneho prostredia, sám je obvinený a stíhaný za závažné trestné činy, a nielen v kauze Daniari. Snaží sa získať výhody orgánov činných v trestnom konaní. Každý v súdnej sieni musel vidieť, že klame," zhodnotil Mandzák výpoveď Michala S.



Obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti v kauze Mýtnik čelí šesť osôb, aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., Martin B., Milan G. a Miroslav S. Týka sa porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a zločinu prijímania úplatku. V jednom skutku bola ustálená škoda prevyšujúca sumu 45 miliónov eur. Ide o dodaný IT systém. Obžalovaní vinu popierajú.



Podľa Mandzáka doterajšie výpovede svedkov nepotvrdili tvrdenia obžaloby o predraženej zákazke a manipulácii tendra. Tendre na finančnej správe cez firmu Allexis, ktorej spoluvlastníkom bol aj Jozef B. mladší, vraj štátu zarobili.



"Nezávislé znalecké posudky, z toho jeden zo Slovenskej technickej univerzity, preukázali, že projekt spoločnosti Allexis nespôsobil štátu škodu, ale, naopak, zisk asi 3,7 miliardy eur. V prípade produktu E-kasa sa dokonca zistilo, že riešenie aplikované na Slovensku bolo lacnejšie a o desiatky miliónov efektívnejšie ako v Česku. Tieto informačné systémy štátu zarobili, a to nespochybňujú ani svedkovia Michal S. a bývalý šéf finančnej správy František I.," zdôraznil obhajca s tým, že ani jeden z troch bodov obžaloby sa doteraz nepreukázal a obvinenie bolo vykonštruované bez dôkazov.



Obžalovaní Jozef B. a jeho syn tvrdia, že ide o politický proces. Mandzák označil zásahy aktívnych politikov v súvislosti s kauzou Mýtnik za neadekvátne. Proces bude pokračovať v marci.