Kauza Mýtnik: Obhajoba Jozefa B. hovorí o kupčení s kajúcnikmi

Banská Bystrica 14. marca (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, pokračuje v utorok pojednávanie v kauze Mýtnik, v ktorej obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti čelí šesť osôb. Medzi nimi aj podnikateľ Jozef B., jeho syn Jozef B. či bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K. Očakáva sa výpoveď bývalého vysokého funkcionára finančnej správy (FS) Daniela Čecha, ktorý vedel o kontroverzných tendroch. Za zločin prijímania úplatku je už právoplatne odsúdený na podmienečný trest.



V úvode pokračovania procesu sa obžalovaní vyjadrovali k výpovedi svedkyne Jany Rovčaninovej, ktorá za spoločnosť Allexis uzatvárala zmluvy na dodanie IT systémov pre FS. Pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spolupáchateľstvom už dostala podmienku.



Podľa obhajcu Michala Mandzáka a jeho klientov Jozefa B. a jeho syna, svedkyňa podobne ako exprezident FS František I. a podnikateľ Michal S. patrí medzi kajúcnikov. Zdôraznili, že ich doterajšie výpovede nepreukázali tvrdenia obžaloby o predraženej zákazke a manipulácii tendrov.



"Z ich výsluchu vyplynulo, že tu existuje kupčenie s kajúcnikmi a poskytujú sa im nezákonné výhody. Vzhľadom na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva navrhujeme vypočuť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry v tomto procese a vyšetrovateľku," konštatoval Mandzák.



Ako zdôraznil Jozef B. mladší, "obvinenia sú politicky motivované, nevznikla žiadna škoda ani predraženie, nikto nič neukradol a nelegalizoval". Má to dokazovať aj fakt, že FS rokuje so spoločnosťou Allexis o odkúpení majetkových práv k informačným systémom, aby štátu naďalej zarábali miliardy eur. Odvolal sa pritom na výpoveď Rovčaninovej.



"Projekt firmy Allexis nespôsobil štátu škodu, ale, naopak, zisk asi 3,7 miliardy eur. V prípade produktu e-kasa sa dokonca zistilo, že riešenie aplikované na Slovensku bolo lacnejšie a o desiatky miliónov efektívnejšie ako v Česku. Tieto informačné systémy štátu zarobili, a to nespochybňujú ani svedkovia," dodal Mandzák.



Jozef B. mladší avizoval, že senátu ŠTS navrhnú, aby svoje stanovisko poskytol francúzsky profesor, expert na majetkové právo a ochranu duševného vlastníctva. Pred desiatimi rokmi v odbornej štúdii uviedol, že štruktúra, ktorá je identická s tou, ako on investoval do firmy Allexis, je v EÚ absolútne štandardná.



Obžaloba v kauze Mýtnik sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločin prijímania úplatku. V jednom skutku bola ustálená škoda prevyšujúca sumu 45 miliónov eur. Obvineniu čelí aj Martin B., Milan G. a Miroslav S. Všetci vinu popierajú.