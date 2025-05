Obhajoba považuje rozsudok voči guvernérovi Petrovi K. za nezákonný

Pezinok 29. mája (TASR) - Obhajoba považuje rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý vo štvrtok uznal guvernéra Národnej banky Slovenska Petra K. za vinného z podplácania, za nezákonný. Zopakovali, že celý skutok bol postavený len na výpovedi svedka Františka Imreczeho. Avizovali, že sa voči rozsudku odvolajú.



„My sme od začiatku vedení klientom tak, že sa žiadneho protiprávneho konania nedopustil. Dôkazy, ktoré boli produkované od prípravného konania až po skončenie, dnešné vyhlásenie rozsudku, jednoznačne dávajú za pravdu Petrovi K. Nebolo bez pochýb preukázané, že by sa skutok stal, ako je popísaný v rozsudku. Takýto trestný čin sa nestal a je postavený len na výpovedi Františka Imreczeho,“ argumentoval na štvrtkovej tlačovej besede advokát Ondrej Mularčík s tým, že zo strany Imreczeho ide o účelové tvrdenia. Rovnako bola podľa Mularčíka výpoveď Imreczeho vyvrátená inými dôkazmi.







Mularčík vyjadril kritiku aj sudcovi Milanovi Cisarikovi, ktorý podľa neho vo svojom odôvodnení rozsudku staval na svojich domnienkach. „Nestotožňujeme sa s tým, čo uviedol sudca v odôvodnení,“ potvrdil. Objasnil, že od minuloročnej novely Trestného zákona súdu opakovane dávali návrh na zastavenie trestného stíhania, sudca na to však podľa Mularčíka nereagoval. „Sudca mal trestné stíhanie zastaviť, avšak prišiel s novou verziou,“ apeloval.



Zopakoval, že aj napriek rozhodnutiu Peter K. nič neurobil a nemieni odstúpiť z funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska. Pripustil, že v danom prípade podajú návrh na Európsky súd pre ľudské práva.



Prokurátor Norbert Ondruška považuje rozhodnutie súdu za procesný úspech prokurátora. „Podstatou bolo hodnotenie svedeckej výpovede svedka Imreczeho. V podstate súd sa stotožnil s tým, že ide o dôveryhodnú výpoveď. Nenašiel nejaké dôvody, prečo by jej nemal uveriť. Zároveň išlo o osobu, ktorá vydala do trestného konania aj sumu zodpovedajúcu tomu úplatku, čo bola podľa mňa podstatná okolnosť, ktorá zvyšovala dôveryhodnosť výpovede,“ vysvetlil.



Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal vo štvrtok exministra financií a guvernéra Národnej banky Slovenska Petra K. za vinného z podplácania. Za to mu uložil peňažný trest vo výške 200.000 eur. V prípade jeho nesplnenia mu uložil náhradný trest odňatia slobody na jeden rok. Rovnako dostal aj trest zhabania veci vo výške 48.000 eur. Obžalovaný si rozsudok vypočuť neprišiel. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor si ponechal lehotu na podanie odvolania.