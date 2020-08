Objav svet programovania na bezplatnom workshope Kóduj s obrami

Workshop sa koná v sobotu 29.8.2020 od 10.00 do 18.35 v Coworkingu Čierna Voda v Chorvátskom Grobe neďaleko Bratislavy.

Workshop 1: Scratch (7 – 12 rokov), 13.00 - 14.35

Workshop 2: Roblox Studio (10 – 19 rokov), 10.00 - 11.35

Workshop 3: HTML, CSS, JavaScript (13 – 19 rokov), 15.00 - 16.35

Workshop 4: C#, Visual Studio (13 – 19 rokov), 17.00 - 18.35

Bratislava 25. augusta (OTS) - Cieľom workshopu je zvýšiť povedomie detí o programovaní.Pre tých, ktorí sa s programovaním ešte nestretli, je workshop príležitosťou zoznámiť sa s rôznymi programovacími jazykmi. Na workshope objavia, že hry, ktoré sa bežne hrajú, nie je až také ťažké naprogramovať. Pre tých, ktorí už majú s programovaním skúsenosti, je workshop dobrým spôsobom, ako si vyskúšať niečo iné. Workshop je otvorený verejnosti a je zadarmo.Workshopy sú tematicky i vekovo rozdelené do 4 skupín. V priebehu hodiny lektor deťom predstaví základy programovacieho jazyka a ukáže, čo by sa jeho použitím dalo naprogramovať. Deti si následne vyskúšajú vkladať objekty, meniť farby a veľkosť, či základné príkazy pre interakciu objektov. Mladšie deti si vyskúšajú programovací jazyk Scratch a tvorbu hry v Roblox Studiu. Staršie deti sa oboznámia s programovacím jazykom C#. Tí, ktorých zaujíma tvorba webu, nahliadnu do jazykov HTML, CSS a JavaScript.Na podujatie je nutné sa prihlásiť cez registračný formulár dostupný na www.codinggiants.sk/koduj-s-obrami . Skupinu si volíte priamo pri registrácii. Počet miest je limitovaný, tak sa ponáhľajte!