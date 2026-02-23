< sekcia Slovensko
Oblasť kultúrnej spolupráce medzi SR a Alžírskom má potenciál rásť
Slovenská ministerka kultúry v diskusii ocenila pozitívny vývoj bilaterálnych vzťahov potvrdený vzájomným otvorením zastupiteľských úradov v Bratislave a Alžíri.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Oblasť tradičného ľudového umenia či literatúry, ako aj rozvoj kontaktov medzi knižnicami a filmovými inštitúciami dávajú možnosť zintenzívniť spoluprácu medzi SR a Alžírskom v oblasti kultúry. Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa na tom počas pondelkového stretnutia zhodla s veľvyslankyňou Alžírskej demokratickej ľudovej republiky na Slovensku Habibou Derradji Kherrourovou.
Slovenská ministerka kultúry v diskusii ocenila pozitívny vývoj bilaterálnych vzťahov potvrdený vzájomným otvorením zastupiteľských úradov v Bratislave a Alžíri. „Intenzita kultúrnej spolupráce zatiaľ nezodpovedá bohatej histórii, tradíciám a kultúrnemu dedičstvu našich krajín. MK je však pripravené podporiť nadväzovanie nových kontaktov a vytvárať priestor pre konkrétne spoločné projekty,“ uviedla Šimkovičová. Osobitná pozornosť bola v tejto súvislosti venovaná napríklad potenciálu spolupráce medzi Slovenským literárnym centrom a alžírskymi partnermi vrátane podpory prekladov slovenskej literatúry do arabského jazyka.
Ministerka zároveň informovala o pripravenosti Univerzitnej knižnice v Bratislave rozvíjať medzinárodnú výmenu publikácií a prezentovať unikátnu Bašagičovu zbierku islamských rukopisov, ktorá je zapísaná v medzinárodnom registri Pamäť sveta UNESCO.
V oblasti audiovízie obe strany konštatovali priestor na intenzívnejšiu výmenu filmových diel a účasť na medzinárodných festivaloch.