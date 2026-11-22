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Výskum: Obmedzenie mobilov v školách pomáha, potrebná je aj gramotnosť
Podľa výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, do ktorého sa zapojilo 1075 škôl, zaznamenalo 77 percent ich riaditeľov zlepšenie pozornosti a sústredenosti detí.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Obmedzenie používania mobilných telefónov v školách prináša podľa prvých výsledkov výskumu pozitívne zmeny v sústredenosti, disciplíne aj vo vzťahoch medzi žiakmi. Samotná regulácia však nestačí, potrebné je aj systematicky rozvíjať mediálnu a digitálnu gramotnosť a podporovať učiteľov. TASR o tom informovala organizácia digiQ, ktorá sa venuje digitálnemu občianstvu a bezpečnému využívaniu technológií.
Podľa výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, do ktorého sa zapojilo 1075 škôl, zaznamenalo 77 percent ich riaditeľov zlepšenie pozornosti a sústredenosti detí. Zlepšenie vzťahov medzi spolužiakmi uviedlo 70 percent a lepšiu disciplínu 71,5 percenta riaditeľov. Ide o prvé poznatky založené na hodnoteniach vedenia škôl.
„Nestačí deti naučiť, kedy mobil nepoužívať. Potrebujeme ich naučiť aj to, ako ho používať bezpečne, zodpovedne a kriticky,“ uviedla riaditeľka digiQ Andrea Cox. Za dôležité považuje aj vzdelávanie v oblasti rozpoznávania manipulácie, overovania informácií, ochrany súkromia či kyberšikanovania.
Organizácia zároveň upozornila na potrebu systematickej podpory pedagógov, ktorí musia reagovať na rýchly technologický vývoj. Za kľúčové považuje stabilné financovanie vzdelávacích programov, priebežné vzdelávanie učiteľov a dostupné metodické materiály.
Výskum takisto ukázal, že takmer 86 percent riaditeľov považuje problémy súvisiace so sociálnymi sieťami a s online prostredím za neprimeranú záťaž pre školy. „Nemôžeme očakávať, že škola vyrieši všetky problémy digitálneho sveta, rovnako ako nemôžeme celú zodpovednosť preniesť na rodičov,“ zdôraznila Cox. Potrebná je podľa nej spolupráca škôl, rodín, detí a štátu.
DigiQ zároveň upozorňuje na potrebu väčšej zodpovednosti digitálnych platforiem za bezpečnosť detí. Cieľom podľa organizácie nie je vylúčiť technológie zo života mladých ľudí, ale naučiť ich bezpečne a zodpovedne využívať.
Podľa výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, do ktorého sa zapojilo 1075 škôl, zaznamenalo 77 percent ich riaditeľov zlepšenie pozornosti a sústredenosti detí. Zlepšenie vzťahov medzi spolužiakmi uviedlo 70 percent a lepšiu disciplínu 71,5 percenta riaditeľov. Ide o prvé poznatky založené na hodnoteniach vedenia škôl.
„Nestačí deti naučiť, kedy mobil nepoužívať. Potrebujeme ich naučiť aj to, ako ho používať bezpečne, zodpovedne a kriticky,“ uviedla riaditeľka digiQ Andrea Cox. Za dôležité považuje aj vzdelávanie v oblasti rozpoznávania manipulácie, overovania informácií, ochrany súkromia či kyberšikanovania.
Organizácia zároveň upozornila na potrebu systematickej podpory pedagógov, ktorí musia reagovať na rýchly technologický vývoj. Za kľúčové považuje stabilné financovanie vzdelávacích programov, priebežné vzdelávanie učiteľov a dostupné metodické materiály.
Výskum takisto ukázal, že takmer 86 percent riaditeľov považuje problémy súvisiace so sociálnymi sieťami a s online prostredím za neprimeranú záťaž pre školy. „Nemôžeme očakávať, že škola vyrieši všetky problémy digitálneho sveta, rovnako ako nemôžeme celú zodpovednosť preniesť na rodičov,“ zdôraznila Cox. Potrebná je podľa nej spolupráca škôl, rodín, detí a štátu.
DigiQ zároveň upozorňuje na potrebu väčšej zodpovednosti digitálnych platforiem za bezpečnosť detí. Cieľom podľa organizácie nie je vylúčiť technológie zo života mladých ľudí, ale naučiť ich bezpečne a zodpovedne využívať.