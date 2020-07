Obnova letiska Sliač má stáť vyše 69 miliónov eur

Bratislava 15. júla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR prehodnotilo proces obstarávania a predpokladané náklady na rekonštrukciu a modernizáciu leteckej základne Sliač, ktoré realizuje v súvislosti s nákupom stíhacích lietadiel F-16. Výdavky na obnovu by mali po novom predstavovať vyše 69 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z Informácie o ďalšom postupe realizácie obstarania stavby na leteckej základni Sliač, ktoré vláda v stredu zobrala na vedomie. Rezort v materiáli zároveň deklaruje záujem zachovať na letisku aj civilnú dopravu.



Obstarávanie na projektovú prípravu a stavebné práce na rekonštrukciu rolovacích dráh a vybudovanie nových, ale aj druhú časť stavby - rekonštrukciu a modernizáciu leteckej základne Sliač - plánuje rezort obrany uskutočniť na kľúč prostredníctvom agentúry NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Ako informuje materiál, odhadované náklady vrátane projektového manažmentu NSPA a rezervy na nepredvídané okolnosti predstavujú sumu vo výške 67.868.420,61 eura bez DPH.



Rekonštrukciu hál Husár číslo 1 až 3, ktorá tvorí tretiu časť stavby, má zrealizovať Úrad pre investície a akvizície MO SR v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Predpokladané náklady na projektovú prípravu a realizáciu stavby predstavujú sumu vo výške 1.451.238 eur bez DPH.



Financovanie bude zabezpečené z rozpočtu MO SR. "Skutočné realizačné náklady vychádzajú, respektíve budú vychádzať až zo spracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby a z výsledku procesu obstarávania," uvádza sa v materiáli.



Rezort upozorňuje, že stavebné práce je potrebné uskutočniť synchrónne, pretože ich realizovateľnosť je podmienená výlukou leteckej základne Sliač. Realizácia projektu bude podľa MO SR významným prínosom pre skvalitnenie infraštruktúry Ozbrojených síl SR. "V záujme MO SR je, aby aj po ukončení stavebných prác zostala zachovaná duálna, respektíve vojenská aj civilná prevádzka na letisku Sliač," deklaruje rezort v materiáli.



V rámci rekonštrukcie a modernizácie majú byť realizované aj projekty z NATO Security Investment Programme (NSIP). Pôjde napríklad o rozšírenie parkovacej plochy, rekonštrukciu skladovacej plochy i vybudovanie stojiska na nabíjanie a vybíjanie.



Pred dodaním novej leteckej techniky F-16 C/D Block 70 bude vykonaná kontrola pripravenosti priestorov zo strany dodávateľa novej leteckej techniky, z ktorej budú vychádzať následné opatrenia a odporúčania. V prípade, že projekt nebude pripravený v postačujúcom rozsahu, môže byť ohrozené dodanie leteckej techniky do SR.