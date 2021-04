Obnova pamiatok bude rýchlejšia, cieľom je i zvýšiť návštevnosť múzeí

Bratislava 28. apríla (TASR) - Vláda SR pripraví program systematickej obnovy národných kultúrnych pamiatok (NKP) do roku 2030, plánuje tiež zvýšiť návštevnosť galérií a múzeí, chce pripraviť rekodifikáciu mediálneho práva a prehodnotiť systém financovania RTVS. Vyplýva to z aktualizovaného programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti kultúry, ktorý v stredu schválil kabinet Eduarda Hegera (OĽANO). Časť venovaná kultúre ostala poslednou kapitolou dokumentu, text je takmer identický s obsahom, ktorý schválili pred rokom.



Program systematickej obnovy národných kultúrnych pamiatok sa nebude týkať len objektov v majetku štátu, ale i tých, ktoré sú v správe samospráv, cirkví či súkromných vlastníkov. "Do roku 2024 sa vláda zaväzuje zvýšiť počet jednotlivých rekonštrukcií pamiatok," uvádza kabinet v PVV.



Návštevnosť slovenských múzeí a galérií by sa mala dostať postupne aspoň na priemer Európskej únie, čo znamená zvýšenie ich návštevnosti oproti roku 2019 o 50 percent. Vláda SR si to dáva za cieľ vo svojom programovom vyhlásení, pričom naplniť zámer chce lepšou koordináciou rezortu kultúry s rezortom školstva a samosprávami.



Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaväzuje takisto zreformovať inštitucionálne zabezpečenie, legislatívne prostredie, ale aj finančné mechanizmy podpory rozvoja kultúry príslušníkov národnostných menšín na Slovensku v súlade s Ústavou SR a medzinárodnými záväzkami.



Ministerstvo kultúry pripraví tiež rekodifikáciu mediálneho práva, ktorá zabezpečí fungujúci pluralitný mediálny trh a prinesie i zásadné garancie pre nezávislý výkon novinárskeho povolania.



Kabinet ostáva aj pri ambícii zamerať sa na mediálnu výchovu na školách. V súčinnosti s rezortom školstva a samosprávami chce vytvoriť podmienky na rozvoj vzdelávania a iných aktivít v oblasti mediálnej a digitálnej gramotnosti.



V prípade Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), ktorý považuje za garantovaný zdroj poskytujúci široký prístup verejnosti k overeným informáciám, kultúre a vzdelávaniu, no zároveň aj finančne poddimenzovanú mediálnu inštitúciu, opakuje ambície prijať legislatívne opatrenia, ktoré poskytnú RTVS priestor na stabilizáciu plnenia jej zákonných úloh vrátane možností rozvoja infraštruktúry a vlastnej výroby. Otázkou, ktorou sa chce zaoberať, je naďalej i zavedenie nového finančného modelu financovania RTVS i prehodnotenie a prípadné navrhnutie nového mechanizmu voľby generálneho riaditeľa telerozhlasu.