Obnova sakrálnych pamiatok v Banskej Štiavnici opäť pokročila

Banská Štiavnica 6. januára (TASR) - V Banskej Štiavnici v minulom roku pokračovali v ďalšej obnove sakrálnych pamiatok. Práce sa podľa koordinátorky projektov Kataríny Voškovej realizovali v Kostole svätej Kataríny a Kalvárii. Vo farskom kostole pokračovali v architektonicko-historickom a reštaurátorskom výskume.



"Vďaka spolupráci Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti v Banskej Štiavnici, Kalvárskeho fondu a odborníkov, ktorí sa na koordinácií a zabezpečovaní projektov spoločne podieľajú, a vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR sa v posledných rokoch darí postupne a systematicky zveľaďovať vzácne sakrálne pamiatky banskoštiavnickej farnosti a mesta," uviedla Vošková.



Ako ďalej priblížila, z grantov ministerstva kultúry boli vlani realizované reštaurátorské odkryvy a čistenie fresiek vo Svätých schodoch a Božom hrobe na banskoštiavnickej Kalvárii.



"Prekvapením je najmä nález freskovej výzdoby v interiéri kaplnky – v Božom hrobe. Reštaurátor Ján Hromada na klenbe a stenách kaplnky odkryl iluzívnu freskovú výzdobu so znázornením prírodného skalného hrobu. V budúcom roku veríme, že budú po konsolidácii nevhodných cementových opráv fresky zreštaurované úplne a podarí sa zreštaurovať aj zničenú sochu ležiaceho Krista v hrobe a svätostánok," skonštatovala Vošková.



Doplnila, že pôvodná oltárna výbava bola oveľa bohatšia. Okrem sochy Krista v hrobe boli na oltári tri sochy žien s olejmi a dve sochy anjelov. Tie sa budú postupne reštaurovať v budúcnosti.



"V Strednom kostole Kalvárie – v interiéri Svätých schodov - bolo zistené, že fresky, ktoré tam teraz vidíme, boli asi v 70. rokoch 20. storočia premaľované, akoby zvýraznené. To však nie je originálny barok, ako poznáme od barokového viedenského majstra Antona Schmidta," priblížila priebeh prác Vošková.



Reštaurátor preto podľa jej slov postupne odkrýva kúsok po kúsku premaľby a odhaľuje originál. Nakoľko sa to podarí, sa ukáže na budúci rok, vzhľadom na to, že rozsah fresiek je veľký a pracovná sezóna krátka. Na Strednom kostole boli tiež reštaurované freskové výzdoby na čelnej a bočnej fasáde. K nim sa reštaurátor bude však vracať ešte v budúcej sezóne.



V Kostole svätej Kataríny na Námestí Svätej Trojice pokračovali už druhú sezónu v reštaurovaní oltárneho obrazu Zasnúbenie svätej Kataríny. Ide o olejomaľbu na plátne, významné barokové dielo od tirolského umelca Georga Dominika Grasmaira. Obrazy Zasnúbenie svätej Kataríny a Boh Otec už boli značne poškodené, popraskané a prederavené. "V budúcom roku plánujeme v reštaurovaní pokračovať, konkrétne v reštaurovaní menšieho oltárneho obrazu oválneho tvaru – s výjavom Boha Otca," dodala Vošková.