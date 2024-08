Obnova vozovky D1 na Liptove a pod Tatrami prinesie čiastočné uzávery

Liptovský Mikuláš 15. augusta (TASR) - Veľkoplošná oprava vozovky na diaľnici D1 v úsekoch medzi Liptovským Mikulášom a Mengusovcami prinesie čiastočné dopravné uzávery. Upozornil na to vo štvrtok hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek. Dopravné obmedzenia začnú pre vodičov platiť od piatka (16. 8.).



V prvej etape v Mengusovciach uskutočnia pracovné úpravy pravého jazdného pásu a odpočívadla Štrba. Dopravu presmerujú do voľného pásu v režime jeden plus jeden. Začiatok je plánovaný na 16. augusta, práce sú v trvaní 40 dní. "Ďalšia etapa prinesie opravy pravého jazdného pásu a vetvy križovatky Štrba. Dopravu presmerujú do voľného pásu v režime jeden plus jeden. Začiatok naplánovali na 28. septembra, obmedzenie potrvá 19 dní," priblížil Hájek.



V Liptovskom Mikuláši uskutočnia opravu ľavého jazdného pásu od 16. augusta v trvaní 35 dní a obnovu pravého jazdného pásu v trvaní 27 dní. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. "Žiadame vodičov o dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti a rýchlostných obmedzení. Pomôžu tým predchádzať nehodám a prispievajú k bezpečnosti na cestách," dodal Hájek.



Vozovky kompletne obnoví Národná diaľničná spoločnosť. Celkovo do veľkoplošnej opravy diaľnice D1 na Liptove a pod Tatrami investujú viac ako 6,5 milióna eur.