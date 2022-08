Obnova zotavovne na Zemplínskej šírave by sa mohla začať v roku 2023

Bratislava 29. augusta (TASR) - S rekonštrukciou vojenskej zotavovne na Zemplínskej šírave by sa mohlo začať koncom roka 2023, odhaduje rezort obrany. Aktuálne pripravuje súťažné podklady na obstaranie projektovej dokumentácie a realizuje novú vysokonapäťovú prípojku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie plánuje rezort vyhlásiť koncom septembra. "Nateraz vzhľadom na prebiehajúce procesy nevieme konštatovať, aké budú presné náklady," poznamenala hovorkyňa. Ako dodala, zatiaľ sa ráta s avizovanou predpokladanou sumou 20 miliónov eur.



Z vojenskej zotavovne by mal byť celoročný hotel s kongresovým centrom, športoviskami, welnesom pre širokú verejnosť, ako informoval rezort obrany v apríli.



Bývalá vláda zamýšľala objekt zrekonštruovať na penzión pre vojnových veteránov. Predmetné uznesenie vlády z roku 2020 tento týždeň súčasný kabinet zrušil. Ako zdôvodnilo ministerstvo v materiáli, ubytovanie pre vojnových veteránov je zabezpečené v rámci bratislavskej ubytovne. "Z hľadiska všeobecnej dostupnosti do ubytovacieho zariadenia v Zemplínskej šírave z celého územia Slovenskej republiky sa lokalita javila ako nevyhovujúca," skonštatovalo vo vládnom materiáli.



Poukázalo tiež na zlý technický stav ubytovacieho zariadenia na Zemplínskej šírave a časovú tieseň, pre ktoré nebolo možné zabezpečiť penzión pre vojnových veteránov k termínu účinnosti novely zákona o vojnových veteránov, k 1. januáru 2021.