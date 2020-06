Obnovil sa voľný pohyb medzi Slovenskom a Českom bez obmedzení

Bratislava/Praha 4. júna (TASR) - Obnovil sa neobmedzený režim na hraniciach medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Od polnoci zo stredy na štvrtok je už možné slobodne sa pohybovať medzi Slovenskom a Českom, tak ako to bolo pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu.



Premiéri oboch krajín Igor Matovič a Andrej Babiš to oznámili pred začiatkom ich rokovania v rámci stredajšej zahraničnej pracovnej cesty predsedu vlády SR Matoviča v Prahe.



Dosiaľ mohli Česi na Slovensko i Slováci do Česka vycestovať bez potvrdenia o negatívnom teste na COVID-19, ak pobyt nepresiahol 48 hodín.



Zlomovým bodom pri úvahách o možnom otvorení česko-slovenských hraníc bol názor konzília odborníkov, uviedol premiér Matovič po rokovaní so šéfom českej vlády Babišom. "Obe krajiny sú ako siamské dvojčatá, zviazané spoločnou históriou, osobnými i rodinnými vzťahmi. To odlúčenie a reštrikcie na hraniciach sme preto mnohí brali veľmi citlivo. Preto som rád, že zavádzame režim bez obmedzení," skonštatoval Matovič.



Na slovenskej strane ostane kontrolný režim v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín.



Otázka verejnej medzinárodnej autobusovej a vlakovej dopravy ešte nie je vyriešená. Podľa premiérov oboch krajín by sa však mala čoskoro obnoviť - o podmienkach jej obnovenia rokujú ministri vnútra Česka a Slovenska.