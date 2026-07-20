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Obrana zaplatí 11.814.642 eur za parkovací dom a objekt pri Hviezde
Rezort počíta s plochou 930 štvorcových metrov a s kapacitou 29 parkovacích miest.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR zaplatí 11.814.642 eur s DPH za výstavbu parkovacieho domu a rekonštrukciu priľahlého objektu na Kutuzovovej ulici v Bratislave. Práce súvisia s rekonštrukciou budovy bývalého internátu Hviezda v areáli ministerstva. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri a z dokumentov zverejnených na webe Úradu pre verejné obstarávanie.
„Riešený objekt pôvodne slúžil ako prevádzka vojenskej hygieny. Navrhovaná rekonštrukcia vyplýva z požiadaviek stavebníka na nové využitie objektu s funkciami prechodného ubytovania, kancelárií, školiacej miestnosti, riadiacej miestnosti, archívu, skladov a príslušného technického a technologického zázemia, pri zobytnení podkrovia,“ uvádza sa v dokumente k budove, ktorá podľa zakreslenia susedí s prerábanou budovou internátu Hviezda, známeho ako Kukurica.
Vedľa objektov má zároveň vzniknúť parkovací dom z ľahkej oceľovej konštrukcie. Rezort počíta s plochou 930 štvorcových metrov a s kapacitou 29 parkovacích miest.
„Riešený objekt pôvodne slúžil ako prevádzka vojenskej hygieny. Navrhovaná rekonštrukcia vyplýva z požiadaviek stavebníka na nové využitie objektu s funkciami prechodného ubytovania, kancelárií, školiacej miestnosti, riadiacej miestnosti, archívu, skladov a príslušného technického a technologického zázemia, pri zobytnení podkrovia,“ uvádza sa v dokumente k budove, ktorá podľa zakreslenia susedí s prerábanou budovou internátu Hviezda, známeho ako Kukurica.
Vedľa objektov má zároveň vzniknúť parkovací dom z ľahkej oceľovej konštrukcie. Rezort počíta s plochou 930 štvorcových metrov a s kapacitou 29 parkovacích miest.