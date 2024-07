OBRAZOM: Bratislava zažila nezabudnuteľný rockový večer s AC/DC

Prečítajte si aj: Austrálski AC/DC sa v Bratislave postarali o nový divácky rekord

Na snímke zľava spevák Brian Johnson a gitarista Angus Young počas koncertu austrálskej hardockovej kapely AC/DC v rámci európskej časti turné Power Up na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch 21. júla 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke gitarista Angus Young počas koncertu austrálskej hardockovej kapely AC/DC v rámci európskej časti turné Power Up na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch 21. júla 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke diváci počas koncertu austrálskej hardockovej kapely AC/DC v rámci európskej časti turné Power Up na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch 21. júla 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke bubeník Matt Laug počas koncertu austrálskej hardockovej kapely AC/DC v rámci európskej časti turné Power Up na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch 21. júla 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke diváci počas koncertu americkej rockovej kapely The Pretty Reckless ako predkapely austrálskej hardrockovej skupiny AC/DC na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch 21. júla 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke gitarista Angus Young počas koncertu austrálskej hardockovej kapely AC/DC v rámci európskej časti turné Power Up na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch 21. júla 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava speváčka Taylor Momsen a gitarista Ben Phillips počas koncertu americkej rockovej skupiny The Pretty Reckless ako predkapely austrálskej hardrockovej skupiny AC/DC na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch 21. júla 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke návštevníci prichádzajú na koncert austrálskej hardockovej kapely AC/DC v rámci európskej časti turné Power Up na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch 21. júla 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke diváci počas koncertu americkej rockovej kapely The Pretty Reckless ako predkapely austrálskej hardrockovej skupiny AC/DC na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch 21. júla 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 22. júla (TASR) - Slovenská metropola si v nedeľu (21. 7.) zapísala do kroniky nový divácky rekord, na letisko vo Vajnoroch prišlo stotisíc fanúšikov na koncert austrálskej skupiny AC/DC. Austrálska hardrocková legenda koncertuje na európskej časti turné Power Up, nazvaného podľa ich najnovšieho albumu Power Up z novembra 2020.