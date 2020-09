OBRAZOM: Školský rok je tu. Ako vyzerá návrat detí do škôl?

Žiaci 1.A triedy počas prvého školského dňa na Základnej škole Jána Lipského 2. septembra 2020 v Trenčianskych Stankovciach. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Meranie teploty žiačke pri vstupe do budovy počas prvého školského dňa 2. septembra 2020 na Základnej škole Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozdáva žiakom ochranné rúška počas slávnostného otvorenia školského roka 2020 - 2021 na Základnej škole kpt. Jána Nálepku v Stupave 2. septembra 2020. Foto: TASR Pavol Zachar

Žiačky s reflexnými vestami a prvkami počas otvorenia školského roka 2020 - 2021 na Základnej škole Smetanov háj 2. septembra 2020 v Dunajskej Strede. Foto: TASR Milan Drozd

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť (vpravo) rozdáva reflexné vesty a prvky prvákom počas otvorenia školského roka 2020 - 2021 na Základnej škole Smetanov háj 2. septembra 2020 v Dunajskej Strede. Foto: TASR Milan Drozd

Žiaci s rodičmi počas otvorenia školského roka 2020 - 2021 na Základnej škole Smetanov háj 2. septembra 2020 v Dunajskej Strede. Foto: TASR Milan Drozd

Na snímke žiačky počas otvorenia nového školského roka 2020 - 2021 na Základnej škole Hroncova 2. septembra 2020 v Košiciach. Foto: TASR František Iván

Na snímke žiačka s kvetinou počas otvorenia nového školského roka 2020 - 2021 na Základnej škole Hroncova 2. septembra 2020 v Košiciach. Foto: TASR František Iván

Žiačky si dezinfikujú ruky počas otvorenia nového školského roka 2020 - 2021 na Základnej škole Hroncova 2. septembra 2020 v Košiciach. Foto: TASR František Iván

Na snímke meranie teploty žiakom pri vstupe do budovy počas prvého školského dňa 2. septembra 2020 na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Juraja v Trebišove. Foto: TASR Roman Hanc

Na snímke žiaci nultého ročníka počas prvého školského dňa na Základnej škole Jarná v Žiline 2. septembra 2020. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (uprostred) pri príležitosti začiatku nového školského roka navštívila Strednú zdravotnícku školu na Strečnianskej ulici v Bratislave 2. septembra 2020. Na snímke napravo riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Eva Drobná, naľavo predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 2. septembra (Teraz.sk/TASR) – Zhruba 693.000 žiakov sa v stredu vráti do školských lavíc, pretože sa začína školský rok 2020/2021. Jeho začiatok bude poznačený koronakrízou, podobne ako to bolo v druhom polroku vlaňajšieho školského roka. Na školách budú platiť viaceré hygienické opatrenia. Návrat do škôl je povinný pre všetkých žiakov základných a stredných škôl.