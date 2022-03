OBRAZOM: Snímky Ľ. Romana počas pôsobenia v politike a pri divadle

Profil herca a politika Ľuba Romana

Ľubomír Roman, známy ako Ľubo Roman, sa narodil 12. apríla 1944 v Malackách. V 13 rokoch prišiel o oboch rodičov, vyrastal so starším bratom a s mladšou sestrou. Už ako 14-ročný dostal prvú príležitosť na striebornom plátne. Režiséri Frigyes Bán a Vladislav Pavlovič ho obsadili do epizódnej roly v obľúbenom slovensko-maďarskom filme Dáždnik svätého Petra (1958).



Krátko potom mu Štefan Uher ponúkol úlohu vo filme My z deviatej A (1961) a v dnes už legendárnej snímke Slnko v sieti (1962). Podľa filmovej kritiky sa Ľubo Roman ako predstaviteľ Petra, letnej lásky hlavnej ženskej postavy Bely, podpísal pod sviežosť a originalitu kultového filmu.



Ľubo Roman vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Ako 25-ročný sa objavil v psychologickej dráme Od štvrtka do zmŕtvychvstania (1969) nakrútenej podľa divadelnej hry Atentát, ktorej autorom bol Leopold Lahola. Sympatický herec sa tiež stal jednou z postáv v televíznej inscenácii románu francúzskeho spisovateľa Victora Huga s názvom Lucrezia Borgia (1974).



Patril k najobsadzovanejším televíznym a filmovým hercom. Roky pôsobil v divadle Nová Scéna, kam ho zavolal starší kolega a vtedajší šéf divadla Ján Klimo. Z množstva filmov možno spomenúť komédiu Stratená dolina (1976), Hody (1987) alebo Mercadet (1988).



V 90. rokoch 20. storočia sa Ľubo Roman stal riaditeľom Novej scény. Neskôr si otvoril vlastné divadlo West.



V dočasnej vláde Jozefa Moravčíka od 15. marca do 13. decembra 1994 pôsobil ako minister kultúry. V predčasných voľbách 30. septembra a 1. októbra 1994 ho zvolili za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). V roku 1995 klub KDH opustil a pôsobil ako nezávislý poslanec až do konca volebného obdobia v roku 1998.



Prvým predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa stal v roku 2001. V roku 2004 kandidoval v prezidentských voľbách, ale vzdal sa kandidatúry v prospech Eduarda Kukana. V roku 2005 sa sumou 100.000 Sk pripojil k médiám, ktoré vypísali odmenu na odhalenie vraha 21-ročného študenta Daniela Tupého.



V penzióne Ľuba Romana strávil posledné roky svojho života herec a Romanov dlhoročný priateľ Pavol Mikulík, ktorý bol po porážke pripútaný na invalidný vozík.



Napriek podnikateľským aktivitám ostával Ľubo Roman verný hereckej profesii. Hral napríklad v snímke Pokoj v duši (2009) a v seriáloch Kriminálka Staré Mesto a Búrlivé víno. Svoj hlas prepožičal aj zahraničným hereckým osobnostiam prostredníctvom dabingu.

Vyše polovica prác je hotová na budúcom plávajúcom múzeu, ktoré bude umiestnené na remorkéri Kriváň na pravom brehu Dunaja neďaleko bratislavského hostinca Leberfinger. Otvoria ho 1. mája 2001 . V súčasnosti sa kompletizuje a upravuje interiér. Bude tu umietnené lodné múzeum, v ďalšej časti v spolupráci so Slovenským národným múzeom expozícia fauny a flóry Dunaja. Projekt je naplnením chlapčenského sna Ľubomíra Romana, ktorý vždy túžil spoznať život lodníkov. Na snímke pohľad na strojovňu, Ľubomír Roman st. (vpravo) so synom Ľubomírom Romanom. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Vyše polovica prác je hotová na budúcom plávajúcom múzeu, ktoré bude umiestnené na remorkéri Kriváň na pravom brehu Dunaja neďaleko bratislavského hostinca Leberfinger. Otvoria ho 1. mája 2001 . V súčasnosti sa kompletizuje a upravuje interiér. Bude tu umietnené lodné múzeum, v ďalšej časti v spolupráci so Slovenským národným múzeom expozícia fauny a flóry Dunaja. Projekt je naplnením chlapčenského sna Ľubomíra Romana, ktorý vždy túžil spoznať život lodníkov. Na archívnej snímke z 28. februára 2001 pohľad na práce v interiéri. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Pätnásť osobností Slovenska si prevzalo 17. marca 2001 v šiestich kategóriách ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2000. Vyhodnotenie štvrtého ročníka sa uskutočnilo v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave. V kategórii divadlo a film si prevzal cenu od riaditeľa divadla West Ľubomíra Romana (vľavo) Pavol Mikulík (vpravo), foto z archívu. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Za predsedu Bratislavského samosprávneho kraja bol v sobotňajšom prvom kole volieb 1. decembra 2001 zvolený kandidát pravicovej päťkoalície SDKÚ-KDH-ANO-SMK-DS Ľubomír Roman (na archívnej snímke z 28. novembra 2001). Foto: TASR - Pavel Neubauer

V priestoroch novostavby SND na Pribinovej ul. v Bratislave sa 28. februára 2003 uskutočnila prehliadka novostavby Slovenského národného divadla za účasti prezidenta Rudolfa Schustera a ministra kultúry Rudolfa Chmela. Na snímke sprava predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubomír Roman, generálny riaditeľ SND Dušan Jamrich, minister kultúry Rudolf Chmel a prezident Rudolf Schuster, archívna snímka z 28. februára 2003. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Mimoriadna tlačová konferencia politických strán SDKÚ, SMK, DS a SZS, na ktorej predstavili spoločného kandidáta na post predsedu VÚC vo voľbách do VÚC 2005 Ľubomíra Romana, sa uskutočnila 10. októbra 2005 v hoteli Danube v Bratislave za účasti premiéra a predsedu SDKÚ Mikuláša Dzurindu, predsedu SMK Bélu Bugára, predsedu DS Ľudovíta Kaníka a predsedu SZS Pavla Petríka. Na snímke Mikuláš Dzurinda (vľavo) a Ľubo Roman, archívna snímke z 10. októbra 2005. Foto: TASR - Martin Baumann

Mimoriadna tlačová konferencia politických strán SDKÚ, SMK, DS a SZS, na ktorej predstavili spoločného kandidáta na post predsedu VÚC vo voľbách do VÚC 2005 Ľubomíra Romana, sa uskutočnila 10. októbra 2005 v hoteli Danube v Bratislave za účasti premiéra a predsedu SDKÚ Mikuláša Dzurindu, predsedu SMK Bélu Bugára, predsedu DS Ľudovíta Kaníka a predsedu SZS Pavla Petríka. Na snímke zľava Béla Bugár, Mikuláš Dzurinda, Ľubo Roman a Ľudovít Kaník, archívna snímka z 10. októbra 2005. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke zľava bývalí župani Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Ľubomír Roman (vľavo), Vladimír Bajan (druhý vľavo), Pavol Frešo (vpravo) a súčasný Juraj Droba počas konferencie 100 rokov Bratislavskej župy, archívna snímka z 24. septembra 2019. Foto: TASR - Erik Mader

Bratislava 14. marca (TASR/TERAZ.sk) – Ľubomír Roman pôsobil dlhé roky ako herec divadla Nová scéna v Bratislave. Bol tiež poslancom Národnej rady (NR) SR a ministrom kultúry za vlády Jozefa Moravčíka. V roku 2001 sa stal prvým predsedom BSK.Umrel vo veku 77 rokov. Pre TASR to potvrdili z Úradu BSK. Upozornil na to portál noviny.sk.