OBRAZOM: Tunel Višňové otvorili pre verejnosť

Na snímke ľudia prechádzajú tunelom Višňové počas podujatia Deň otvoreného tunela Višňové, ktorý je súčasťou nového úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala v nedeľu 21. decembra 2025 pri obci Višňové v okrese Žilina. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Teraz.sk prináša fotografie z otvorenia tunela Višňové pre verejnosť.

Višňové 21. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v nedeľu predstaví tunel Višňové verejnosti. Deň otvoreného tunela je podľa nej určený aj rodinám s deťmi, z bezpečnostného hľadiska tak nie je možné na relatívne úzkom priestore umožniť pohyb cyklistom.




Na snímke ľudia sa fotia s tunelom Višňové počas podujatia Deň otvoreného tunela Višňové, ktorý je súčasťou nového úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala v nedeľu 21. decembra 2025 pri obci Višňové v okrese Žilina.
Foto: TASR - Daniel Stehlík
Foto: TASR - Daniel Stehlík



Na snímke ľudia sa fotia s tunelom Višňové počas podujatia Deň otvoreného tunela Višňové, ktorý je súčasťou nového úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala v nedeľu 21. decembra 2025 pri obci Višňové v okrese Žilina.
Foto: TASR - Daniel Stehlík



Na snímke ľudia prechádzajú tunelom Višňové počas podujatia Deň otvoreného tunela Višňové, ktorý je súčasťou nového úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala v nedeľu 21. decembra 2025 pri obci Višňové v okrese Žilina.
Foto: TASR - Daniel Stehlík
Foto: TASR - Daniel Stehlík



Na snímke mladí ľudia si dávajú bozk v tuneli Višňové počas podujatia Deň otvoreného tunela Višňové, ktorý je súčasťou nového úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala v nedeľu 21. decembra 2025 pri obci Višňové v okrese Žilina.
Foto: TASR - Daniel Stehlík
Foto: TASR - Daniel Stehlík



Na snímke ľudia pruchádzajú k tunelu Višňové počas podujatia Deň otvoreného tunela Višňové, ktorý je súčasťou nového úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala v nedeľu 21. decembra 2025 pri obci Višňové v okrese Žilina.
Foto: TASR - Daniel Stehlík
Foto: TASR - Daniel Stehlík



Na snímke slovenský rímskokatolícky biskup Pavol Šajgalík počas slávnostného požehnania hasičskej stanice pri tuneli Višňové, ktorý je súčasťou nového úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala v nedeľu 21. decembra 2025 pri obci Višňové v okrese Žilina.
Foto: TASR - Daniel Stehlík



Na snímke ľudia vstupujú do tunela Višňové počas podujatia Deň otvoreného tunela Višňové, ktorý je súčasťou nového úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala v nedeľu 21. decembra 2025 pri obci Višňové v okrese Žilina.
Foto: TASR - Daniel Stehlík
Foto: TASR - Daniel Stehlík
.

