OBRAZOM: Tunel Višňové otvorili pre verejnosť
Teraz.sk prináša fotografie z otvorenia tunela Višňové pre verejnosť.
Autor TASR
Višňové 21. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v nedeľu predstaví tunel Višňové verejnosti. Deň otvoreného tunela je podľa nej určený aj rodinám s deťmi, z bezpečnostného hľadiska tak nie je možné na relatívne úzkom priestore umožniť pohyb cyklistom.
