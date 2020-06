OBRAZOM: Žiaci prišli opäť do svojich tried a prevzali si vysvedčenia

Netradičné odovzdávanie kníh a preberanie vysvedčení na Gymnáziu na Poštovej ulici v Košiciach 30. júna 2020. Študenti prichádzali do školy v určených časových intervaloch a po jednom odovzdávali knihy a dostávali vysvedčenia. Foto: TASR – František Iván

J. Droba: Školy i študenti výzvy pandémie zvládli, je čas načerpať nové sily

Na snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, archívne foto. Foto: TASR - Pavol Zachar

Odovzdávanie koncoročných vysvedčení na Základnej škole Jána Lipského, 30. júna 2020 v Trenčianskych Stankovciach. Na snímke žiačka I. B triedy si preberá vysvedčenie. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Odovzdávanie koncoročných vysvedčení na Základnej škole Jána Lipského, 30. júna 2020 v Trenčianskych Stankovciach. Na snímke žiaci I. B triedy počas odovzdávania vysvedčení. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Odovzdávanie koncoročných vysvedčení na Základnej škole Jána Lipského, 30. júna 2020 v Trenčianskych Stankovciach. Na snímke žiačka I. B triedy odovzdáva kyticu pani učiteľke. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na snímke žiaci tretieho ročníka ZŠ Karpatská v Žiline počas prezerania vysvedčenia pred školou. V Žiline dňa 30. júna 2020. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Na snímke žiaci tretieho ročníka ZŠ Karpatská v Žiline počas prezerania vysvedčenia pred školou. V Žiline dňa 30. júna 2020. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Na snímke žiaci tretieho ročníka ZŠ Karpatská v Žiline počas prezerania vysvedčenia pred školou. V Žiline dňa 30. júna 2020. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 30. júna (TERAZ.SK/TASR) – Spolu 19.038 žiakov nekončiacich ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) si v utorok prevzalo svoje vysvedčenie za školský rok 2019/2020. Pre TASR to uviedla hovorkyňa KSK Anna Terezková.uviedla s tým, že učebnice na nový školský rok žiakom vydajú v septembri.KSK v súvislosti s novým koronavírusom zatvoril svoje školy 9. marca, vzdelávanie realizovali dištančnou formou do konca júna. Školy pre žiakov otvorili iba v utorok, keď si prišli prevziať koncoročné vysvedčenie. Ako pre TASR uviedol riaditeľ Gymnázia Poštová v Košiciach Otto Révész, vysvedčenia odovzdávali podľa harmonogramu. Podľa jeho slov si po ne žiaci chodili jednotlivo. Dodal, že počas zatvorenia školy a online vzdelávania nedošlo k výrazným omeškaniam či neprebratiu stanoveného učiva.povedal.KSK je zriaďovateľom 64 stredných škôl. Sú medzi nimi gymnáziá, konzervatóriá, spojené školy, obchodné, technické aj hotelové akadémie, stredné priemyselné školy, stredné zdravotnícke školy, stredné odborné školy, škola umeleckého priemyslu a športová škola. V uplynulom školskom roku študovalo najviac žiakov na stredných odborných školách, a to 8573. TERAZ.SK vám prináša fotografické zbery a video z odovzdávanie kníh a preberania vysvedčení.Vysvedčenia si v utorok, v oficiálne posledný školský deň pred letnými prázdninami, prevzala aj väčšina študentov stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj (BSK).Šéf krajskej samosprávy Juraj Droba sa osobne zúčastnil na odovzdávaní vysvedčení žiakom Základnej školy a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave a Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v hlavnom meste.uviedol pri tejto príležitosti predseda BSK.BSK je zriaďovateľom 54 škôl, ktoré s v tomto školskom roku navštevovalo 18.649 žiakov.