Obrí Airbus vzlietol k nebu, oslavujú Kevin Costner a Macko Pú

Producent Maroš Hečko, foto z archívu. Foto: TASR/ Martin Palkovič

V roku 1955 sa narodil americký filmový herec, režisér a producent KEVIN COSTNER. Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 18. januára (TASR) – V štáte by nemal mať neobmedzenú moc vládca, ale mala by byť rozdelená medzi tri zložky – moc výkonnú, zákonodarnú a súdnu. S myšlienkou prišiel francúzsky filozof MONTESQUIEU. Narodil sa 18. januára 1689 a jeho myšlienky inšpirujú dodnes.DIONÝZ ILKOVIČ bol autorom prvej slovenskej učebnice fyziky, ktorú akiste držal v rukách každý študent zaujímajúci sa o túto krásnu no náročnú prírodnú vedu. Akademik Slovenskej akadémie vied, fyzik a chemik, zakladateľ teoretickej polarografie a vysokoškolský učiteľ Ilkovič sa narodil pred 115 rokmi.Svoje 55. narodeniny dnes oslavuje scenárista, hudobník a producent MAROŠ HEČKO.Pred 140 rokmi sa narodil britský spisovateľ ALAN ALEXANDER MILNE. Ak vám meno nič nehovorí, spomeňte si na Macka Pu a jeho rozprávkové príbeh. Milne ich napísal inšpirovaný svojim malým synom. A hoci ho preslávili, je autorom aj ďalších literárnych a dramatických diel. Macko Pooh je však najúspešnejší a každý rok, aj vďaka filmovým adaptáciám, zarába miliardy.Pred 110 rokmi britský polárnik Robert Falcon Scott ako druhý človek na svete dosiahol južný pól. Aj druhé miesto sa počíta.Úspešný bol aj britský moreplavec James Cook – 18. januára 1778 objavil ostrovy, ktoré pomenoval Sandwichove ostrovy. Dnes ich poznáme pod názvom Havaj, ale pozor, nezamieňať s východoslovenskou obcou.K 67. narodeninám môžu fanúšikovia blahoželať americkému hercovi, režisérovi a producentovi KEVINOVI COSTNEROVI. Za film Tanec s vlkmi získal sedem Oscarov – okrem iného ako režisér, aj ako predstaviteľ hlavnej úlohy. A napriek tomu všetkému sa bez hviezdnych manierov poprechádzal po Bratislave a posedel si pri káve na Hviezdoslavovom námestí.Pred 118 rokmi sa narodil americký filmový herec CARY GRANT, známy z filmov Toto je tá noc, Plavovlasá Venuša a Príbeh z Filadelfie.Ku klasikom nemej grotesky i hovorených komediálnych filmov patrí dvojica Laurel a Hardy. Do jej repertoáru patrí ohadzovanie sa šľahačkovými tortami, alebo aj návod ako sa sťahuje klavír. Herec OLIVER HARDY, ktorý tvoril hmotnejšiu polovicu komického dua, sa narodil pred 130 rokmi.Ženské meno Bohdana má slovanský pôvod a znamená "dar Boží, daná Bohom".A spolu s Bohdanami oslavuje aj Airbus A 380. Kolos a velikán medzi dopravnými lietadlami prvý raz vzlietol k nebu pred 17 rokmi.