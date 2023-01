Obrovská videotéka a aj živé vysielanie v rámci jednej služby?

Foto: Lepšia.TV

Bratislava 27. januára (OTS) - Takmer v každej domácnosti sa stretneme minimálne s jednou platformou, ktorá nám ponúka nepreberné množstvo filmov a seriálov. Kde je internet, tam je Netflix, HBO alebo Disney Plus. Sledovanie obsahu nebolo nikdy jednoduchšie a tak sa prirodzene stalo súčasťou našich životov. Existuje ale ešte jedna ďalšia služba, ktorá nám toho môže ponúknuť viac? Existuje.Napriek tomu, že u mnohých ľudí môže televízia cez internet budiť dojem nudného sledovania živého prenosu vysielania, s Lepšia.TV je opak pravdou. Okrem živého vysielania totiž ponúka obrovskú videotéku bez príplatku a ňou aj množstvo ďalších výhod. Napríklad sledovanie relácií, ktoré online videotéky neponúkajú (šport, spravodajstvo, hudba) a paradoxne aj mnohonásobne väčší obsah.Známe online videotéky sa zameriavajú predovšetkým na najnovšie kino hity a preto sa ich obsah neobmieňa tak často. Fanúšikovia Netflixu určite poznajú nekonečné vyberanie filmov či seriálov, kedy strávia viac času rozhodovaním, ako samotným sledovaním programu. Väčšinu z ponuky už predsa videli a zostatok skrátka nie je ich hrnčekom kávy. A práve tu exceluje Lepšia.TV.Obsah všetkých 133 TV staníc totiž triedi do prehľadných kategórií, ktoré je možné filtrovať do posledného detailu. Môžu to byť filmy, seriály, dokumenty, zábava, správy, šport alebo pokojne relácie pre deti. Všetky programy si najviac môžete nahrať a mať ich k dispozícií na 30 dní. Žiadny vám tak neutečie. Všetko sa taktiež stále obmieňa a vy tak môžete sledovať za rok až 15 300 filmov. Pre predstavu – užívatelia základného balíčka Lepšia.TV mohli vidieť priemerne 1 275 unikátnych filmov za mesiac. Je teda zrejmé, že divák má k dispozícií omnoho väčší okruh programov a dve istoty. Vždy si nájde to, čo ho zaujme a nemusí sa báť opakovania. Obsah sa totiž obmieňa doslova každú hodinu. A k tomu je drvivá väčšina relácií v slovenskom alebo českom jazyku. Nie sú tak potrebné titulky, ktoré sú neraz u online videotékach „nutným zlom.“Samozrejmosťou je aj taktiež možnosť živého sledovania televíznych staníc, ktoré má viacero vychytávok. Napríklad pretáčanie, pozastavenie alebo to, že k sledovaniu vám stačí aj malá rýchlosť internetového pripojenia. Svoje obľúbené relácie sledujete kdekoľvek a kedykoľvek máte na ne chuť. Lepšia.TV totiž funguje nielen na smart TV, ale aj na mobile, tablete alebo počítači.Všetko je k tomu okorenené neraz bezkonkurenčnými funkciami. Napríklad sledovanie relácií až 100 dní spätne, neobmedzené nahrávanie, prémiové stanice už v základnom balíku, 34 000 rádiových staníc priamo v aplikácií, inteligentné pretáčanie a mnoho ďalšieho. Čaká na vás aj najlepší pomer cena / výkon na trhu. A čo je najlepšie? Všetko si môžete vyskúšať na 10 dní len za 0,10 € a to bez záväzkov! Potom môže byť vaša Lepšia.TV už za 3,49 € mesačne.Objavte spojenie dvoch svetov s Lepšia.TV ešte dnes na www.lepšia.TV